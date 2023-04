Desde Santa Fe

El diputado Fabián Palo Oliver repudió en el recinto de la Cámara “la agresión verbal y el intento de agresión física” del senador Armando Traferri a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que le pidieron su desafuero en diciembre de 2020 para imputarlo por una supuesta “asociación ilícita en carácter de organizador” –que tiene una pena mínima de cinco años de cárcel-, pero el Senado rechazó el requerimiento. “La patoteada de Traferri es de enorme gravedad institucional”. “Una actitud reprochable y repudiable” –dijo el legislador de la UCR-, “no sólo por el intento de agresión física”, sino porque su objetivo es “intimidar” a los magistrados y “entorpecer sus investigaciones”.

Palo Oliver ya había expresado su solidaridad con Schiappa Pietra y Edery apenas ocurrió el hecho, el 15 de marzo, tras la apertura del año judicial y a la salida de los Tribunales de Rosario. Un rato antes, en el acto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Daniel Erbetta dedicó un tramo de su discurso a ponderar el trabajo de los fiscales. Fue un “reconocimiento” expreso “a la labor de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Compleos”, que dirige Schiappa Pietra. “Todas y todos han demostrado responsabilidad, independencia, idoneidad y el temple suficiente como para asumir riesgos que no cualquiera estaría dispuesto a asumir”, dijo Erbetta.

Schiappa Pietra reveló que después del acto, Traferri los siguió por la calle y en un momento les dijo desde atrás: “Ahí van los chicos”, él se dio vuelta y le preguntó: “¿Qué me dijiste?´. Y entonces, el legislador se abalanzó sobre él y lo invitó a pelear: “¡Tenés un problema conmigo, vamos a solucionarlo acá! ¡Lo solucionamos ahora!”. La custodia de los fiscales se interpuso entre ambos. “Traferri seguía hablando. Yo me di vuelta y me fui”. “Lo que ocurrió es como lo cuento”, ratificó el fiscal.



Si cualquier otro imputado sin fueros agrede en la calle a un fiscal no vuelve a la casa, lo meten preso. “Si esto mismo llega a suceder en otra causa con otra persona que está en libertad y avanza sobre el fiscal que lo investiga, termina presa por peligrosidad procesal, por intento de obstaculizar una investigación penal. Yo pido que se tome dimensión de lo que pasó, que es muy grave”, insistió Schiappa Pietra

La intención de Palo Oliver era que su proyecto de repudio a Traferri se tratara en el pleno de la Cámara el jueves, pero en la comisión de Labor Parlamentaria –que integran los jefes de bloques- le pidieron que hiciera modificaciones, que él no aceptó. “Se nos dijo que el hecho era materia de investigación. Esto significa que se está poniendo en duda por más que no lo hayan dicho, la palabra de los propios fiscales”. “Algunos legisladores que creen que esa situación no ocurrió, cuando hay testigos. Y un medio de Rosario ya tuvo acceso a las cámaras de vigilancia y se ve cómo el senador Traferri se cruza cuando los fiscales iban por el medio de la calle, después de bajar la escalinata del edificio judicial”.

El presidente de la Cámara Pablo Farías aclaró que en la comisión “se le sugirió poner términos potenciales” en el texto a tratar en el recinto porque había “una investigación judicial. Nada más”. “Eso no implica que ninguno de los que opinamos de esa manera neguemos los hechos o tengamos una posición como la que usted señala”.

-No me refería a usted –le contestó Palo Oliver. “Pero hay algunos que ponen en duda los hechos, que no sólo ocurrieron, sino que se los ve claramente en un video que publicó Rosario 3 cuando el senador Traferri aborda” a Schiappa Pietra.

Palo Oliver explicó entonces por qué rechazó el pedido de algunos jefes de bancadas para que corrigiera el texto de su proyecto de repudio a Traferri. “Yo decidí no hacer modificaciones porque más allá de que haya una investigación judicial hay muchísimos proyectos sobre temas que son materia de investigación y sin embargo esta Cámara se ha manifestado igual. Muchísimos proyectos”.

“Entonces, que sea materia de investigación (judicial) no significa que no podamos expresarnos ante una actitud que tuvo un solo objetivo de Traferri. No fue casualidad que esa embestida sucediera el día después de conocerse el dictamen” del jefe interino del Ministerio Público, Eduardo Casal, en la causa de los fueros. Casal le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anule la sentencia de la Corte Suprema de Santa Fe que convalidó los “fueros absolutos” de Traferri y le impiden a Schiappa Pietra citarlo a una audiencia imputativa. “No fue casualidad que esa embestida” del legislador al fiscal ocurriera al día siguiente de conocerse ese "dictamen del procurador Casal, que tuvo resonancia en los medios nacionales”, agregó.

“No es la primera vez que se intenta limitar, intimidar o disciplinar a fiscales del MPA y en particular a estos dos fiscales”, planteó Palo Oliver. Y recordó que el año pasado cuando se trató el pliego de Edery para que pasara de adjunto a fiscal titular, “Traferri fue el único senador que votó en contra. Tiene todo derecho a hacerlo, pero justamente Edery era uno de los fiscales que investigó la causa del juego clandestino y pidió su desafuero”.