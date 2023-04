Cada vez que habla, Teresa García fija su vista hacia el horizonte. La senadora provincial del oficialismo bonaerense asegura que “todos saben que los tiempos que vienen van a ser muy difíciles, y el sacrificio siempre lo pagan los que menos tienen", por eso señala que, mirando octubre, el oficialismo debe ratificar una dirección. "No está resuelto el tema de fondo", afirma.

"Tenemos que tener claro hacia dónde vamos y esa discusión no está saldada, no sabemos qué vamos a hacer con la Justicia, con el pago con el FMI, cómo vamos a resolver la controversia de YPF y qué haremos con los recursos naturales”, remarcó este lunes la histórica dirigente del justicialismo bonaerense en una entrevista brindada al programa Modo Fontevecchia.



“Si no discutimos esas cosas, probablemente podamos tener una victoria electoral, pero el grave problema que tendrá quien gane la elección será gobernar, porque lo vamos a hacer en la misma situación que estamos ahora, salvo que se tomen determinaciones fuertes” subrayó la titular del bloque del Frente de Todos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, aseguró que le parece “absurda la insistencia de Alberto Fernández en su reelección”. “Todos miramos encuestas y sondeos de opinión, focus group, y entendemos perfectamente lo que está pasando respecto a la sociedad y la oferta política del Frente de Todos", afirmó García que remató: "Creo que el Presidente de la Nación debe correrse de esa contienda, porque la sociedad ya opinó”. “Hay que darle la posibilidad al Frente de Todos de que resuelva cuál es la fórmula presidencial más competitiva”, dijo la senadora provincial.

Internas, Massa y el FMI

Para García, si Alberto Fernández participa de las internas, la situación se tornaría "engorrosa". "Las ingenierías electorales son muy complejas, y más aún cuando queda muy poco tiempo, no Imagino dos listas en la Provincia de Buenos Aires compitiendo con dos candidatos a Presidente, dos listas a diputados, senadores e intendentes", explicó. “Las candidaturas tienen que representar cosas, no es solamente un juego de compensaciones, tampoco es un tema de ingeniería electoral, porque no se trata de ver quién es candidato por un sector o por otro, la gente está cansada de eso", aseguró la senadora, que considera que la Argentina, además de tener una crisis política y económica, esta viviendo una "crisis de representatividad”. “Esto es algo que no le pasa solamente el peronismo, sino a toda la dirigencia política”, afirmó.

Más allá de considerar que la disputa representa "un desgaste enorme", García asegura el oficialismo "no le tiene miedo a las primarias", aunque advierte que todavía hay tiempo para arribar a un acuerdo que contemple a todos los sectores del frente. "La fecha final de presentación de listas es el 24 de junio”, aseguró en la entrevista de este lunes. Así, mientras la mayoría de los argentinos se dedique a saludar a Lionel Messi por su primer cumpleaños como campeón del mundo, la dirigencia política estará plenamente abocada a darle las últimas puntadas a sus boletas.

Más allá de la siempre latente candidatura del Presidente y el pedido para "terminar con la proscripción de Cristina" Kirchner, en la cabeza de los armados siempre aparece el nombre del ministro de Economía Sergio Massa. Destacando el esfuerzo del tigrense para enfrentar la situación económica del país, García dice que “hay que reconocer que Massa está haciendo una tarea enorme para sostener la estabilidad, y está haciendo un equilibrio por tratar de que esto no desbarranque. Conozco su vinculación con la vicepresidenta y, sé también, que no quedan muchas alternativas a apenas seis meses de una elección”, sostuvo, casi en formato de guiño.

La marcha a Tribunales



La semana pasada, el Partido Justicialista de la Provincia convocó a una masiva movilización hacia Tribunales para repudiar el accionar de la Justicia, sobre todo en lo que respecta a la condena en primera instancia contra la vicepresidenta. Para García, “esa sería una buena oportunidad para que todo el peronismo acompañe la iniciativa”. “A cualquiera que gobierne con esta metodología de un sector del Poder Judicial, se le tornará muy difícil hacerlo bien”, dijo, lanzando una advertencia que no sólo parece dirigirse al seno del oficialismo.

“En el peronismo siempre tengo la esperanza de encontrar síntesis entre lo que piensan los distintos sectores que integran el Frente de Todos para tener una fórmula competitiva electoralmente. Si bien hay muchos anuncios de que el peronismo va a ser derrotado en las próximas elecciones, quiero decir que yo no estoy tan segura cuando veo cómo se está comportando la oposición. Creo que es posible seguir discutiendo y encontrar una fórmula de síntesis” sentenció García.