A horas de anunciarse el nuevo dólar agro, que les da a las empresas un mejor tipo de cambio para que liquiden exportaciones, el Gobierno salió a exponer una maniobra millonaria donde empresas cerealeras, pesqueras y curtiembres se quedaron con 4000 millones de dólares que no liquidaron ante el Banco Central (BCRA). Según la investigación a la que accedió Página I12, lo hicieron para aprovechar la brecha cambiaria por dos vías: dejando el dinero en el exterior o convirtiéndolo al valor de dólares financieros como el Contado con Liquidación.

En este contexto, por citar un ejemplo, una sola empresa no liquidó 700 millones de dólares antes el BCRA, y las 25 firmas que más evadieron no liquidaron por un valor superior a los 1500 millones de dólares. Todo este dinero, para una economía que padece el faltante de divisas, es mucho dinero. A los fines de regularizar la situación, el ministerio de Economía publicará en las próximas horas un decreto que le dará al BCRA la potestad de hacer varias medidas: en primer lugar, se endurecerá el accionar administrativo pudiendo el Central suspender la autorización para operar en el mercado de cambios y cursar nuevas operaciones de exportación a las empresas que incumplan.

Naturalmente, detrás de estas medidas hay una disconformidad de Economía respecto al nivel de controles que tiene a cargo el titular del BCRA, Miguel Pesce. Al día de hoy, las empresas deben informarles a sus agentes financieros sobre la liquidación de divisas, y ahí el BCRA debe controlar. Eso, según diferentes fuentes, no está siendo efectivo, por lo cual habrá además acciones a través de otros organismos del Estado, como la articulación de Aduanas con AFIP y el ministerio de Agricultura. En paralelo, se habilitarán denunciar y bloques cambiarios a las empresas y a sus socios.

Los más pícaros creen, además, que esta información se conoce justo cuando este miércoles por la tarde, en un acto con gobernadores y empresarios en el CCK, Massa anunciará el nuevo dólar agro, un tipo de cambio exclusivo para cerealeras y economías regionales por 30 y 90 días a valor de 300 pesos. Algunos apuntan a que la negociación venía picante hasta que se pusieron sobre la mesa estos datos.

Los antecedentes

Según la comunicación 7490 del BCRA, los plazos de liquidación de divisas por las exportaciones de bienes van de los 15 días desde el permiso de embarque (soja) hasta 180 días (economías regionales), existiendo casos de 365 días, pero siempre con un máximo de 60 días para operaciones entre empresas vinculadas.

Así las cosas, ya hubo varias denuncias por este tipo de irregularidades. Un ejemplo es el de la empresa Díaz & Forti, que denunciada pero nunca trajo los dólares al país. Hoy la causa sigue en los juzgados federales de Santa Fe sin ninguna novedad y los dueños de Diaz & Forti esperan en el exterior un cambio de legislación cambiaria para volver al país sin ningún tipo de sanción.

En esa línea, la Aduana dicto la IG 07/2022 (DGA) estableciendo pautas a seguir para la Aduana en aquellos casos en que los Exportadores no efectúen el ingreso oportuno de divisas estableciendo que si se verificase el efectivo incumplimiento, el Administrador de la Aduana de registro intimará al exportador para que, dentro del plazo de 10 días, proceda a liquidar las divisas correspondientes o a garantizar su ingreso (seguro de caución).



También hubo sobre el caso denuncias penales por la no liquidación de divisas cuando se verifica una simulación de una operación de comercio exterior. En ese sentido, la última denuncia fue, hace tiempo, a la firma Rizobacter por el no ingresó al país divisas por u$s 17 millones, generadas en ventas a empresas vinculadas en el exterior.

El top 25

Para tomar dimensión del tema, un informe reservado que ya fue remitido al BCRA marca que las principales 25 empresas exportadoras tienen pendiente de liquidación ante el BCRA USD 1.543 millones. Todas estas empresas ya están siendo investigas fiscalmente por DGI-AFIP y se iniciaron presentaciones ante la UIF por posible lavado de dinero.

Incluso desde la cámara de exportadores de cereales CIARA CEC se han expresado en apoyo a las medidas del Gobierno al decir que "vemos positiva estas acciones para detener las operaciones de empresas fantasmas que operan de manera desleal en el mercado generando daño al empleo, produccion, exportacion y divisas en el pais".

Entre los 25 mayores evasores aparecen Díaz y Forti con 692,5 millones de dólares; Vicentín con 89,5 millones; Alimentos Coronel Baigorria con 79,6 millones; Extrugreen S.A. con 70,9 millones. Galileo Technologies con 57,7 millones; Grupo TBA con 51 millones; ART Logistics con 45,1; Pesquera Mar Chiquita 39,3 millones; Huachana SRL 37,6 millones; Trapani SA 37,5; Curtiembre Arlei con el mismo monto; Argen Times SA con 37 millones; Expo Impo SRL 28,8; Clodomira Industrial 26,4 millones; Refinería de Grasas Sudamericana 24,9; Pesquera Tolmar SA 24,4; Frigorífico HVSA 19,6; Fénix Internacional 19,5 millones; Centro Electro 19,4; Global Serv 19 millones; Agroskita 18,7; Marfepa 18,6; AMT Sud 18,3 millones; Frigorífico General Pico 18,1 millones y World Quality Fish 15,9.