Con una jornada de cortes en todo el país, la Unidad Piquetera reclamó al gobierno herramientas e insumos para el plan Potenciar y alimentos para los comedores populares. Las organizaciones sociales de izquierda denunciaron además que por las nuevas exigencias del FMI, el ministerio de Desarrollo Social va a profundizar los recortes en los programas de empleo y asistencia alimentaria, y le pidieron una reunión a la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz. “El Fondo está teniendo una injerencia super colonial que no podemos permitir”, dijo Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, durante la protesta. El dirigente aseguró que si no hay respuestas a los pedidos, la Unidad Piquetera va a hacer “el acampe más grande hasta ahora para el 18,19 y 20 de abril”.

Desde el ministerio de Desarrollo Social replicaron las denuncias de recortes en la asistencia. “No hay ni habrá ajuste" , sino decisiones para “ordenar, dar claridad y mejorar la trazabilidad y transparencia” del gasto, dijeron colaboradores de Tolosa Paz. El Ministerio no abrió conversaciones oficiales con los referentes, aunque lleva negociaciones por separado con distintos sectores.

FMI

En su convocatoria a la jornada de cortes, las organizaciones pusieron un link al informe del staff del FMI, en el que el organismo internacional señala una serie de medidas que habría acordado con el gobierno para bajar el déficit fiscal.

En ese texto, el FMI elogia la suspensión de 97 mil Potenciar y pide más recortes. Habla además de una futura reducción de 400 mil planes, aunque con el argumento de que estos beneficiarios entrarán al mercado de trabajo; al mismo tiempo valora que se esté limitando la asistencia social porque eso, asegura, fomentará que haya más mano de obra disponible.

Así como Desarrollo Social desmintió el ajuste, el Ministerio de Economía también aclaró días atrás que lo publicado por el FMI no son medidas acordadas con el gobierno argentino. Sostuvo, en cambio, que se trata de “sugerencias” del Fondo y no pautas a cumplir.

Como sea, el informe del Fondo es leído en los movimientos como el anuncio de que el gobierno va hacia un nuevo ajuste del gasto social. Las organizaciones territoriales interpretan que las palabras del FMI indican también una decisión de “forzar” a un sector de la población a “trabajos ultraprecarizados y mal pagos”, consolidando un modelo de bajos salarios que es la razón de la actual suba de la pobreza a pesar del crecimiento económico.

Los reclamos

“La realidad es que ya están avanzando en ese ajuste: todo lo que venimos reclamando, la falta de entrega de alimentos a los comedores y de herramientas a los emprendimientos del Potenciar tiene que ver con eso”, dijo Silvia Saravia a este diario.

La coordinadora territorial de Libres del Sur consideró que “al gobierno se le hace difícil recortar porque hay conflicto social, pero mucho de lo que se pierde con la inflación no lo recompone. Lo vemos en el Potenciar Trabajo, con las bajas y dificultades van haciendo recortes por distintos caminos, algunos tratando de que pasen desapercibidos. Por ejemplo, ayer nos dijeron que los alimentos que no nos entregaron en marzo ya no los van a entregar. Hay otros momentos en los que toman la decisión de hacer recortes más drásticos, como fue con las auditorías y reempadronamiento. Cuánto van a ajustar va a depender no solo de la Unidad Piquetera, sino también de qué hagan los movimientos sociales oficialistas”.

Foto: Jorge Larrosa

Por otra parte, los reclamos a Desarrollo Social de la Unidad Piquetera señalan grandes demoras en el envío de insumos y herramientas para concretar proyectos del Plan Potenciar. Los dirigentes aseguran que hay proyectos conveniados --es decir aprobados y firmados-- que acumulan hasta tres años de espera en estos envíos. Los titulares de estos proyectos cobran los 32 mil pesos del Potenciar, pero carecen del apoyo comprometido por el Estado para que sus emprendimientos avancen.

128 cortes

La protesta consistió en 128 cortes de rutas y accesos a lo largo del país. En el Puente Pueyrredón, donde estuvo la cabecera de la protesta, el Polo armó una olla popular en la que cocinaron polenta sin sal y denunciaron que el ministerio no manda a sus comedores mucho más que eso.

En la Capital Federal hubo manifestaciones en otros puntos claves para el tránsito, como el Puente La Noria, la bajada de la autopista a La Plata y la ruta 3 en el cruce con General Paz. Participaron todas las organizaciones sociales de izquierda: el Polo Obrero, Libres del Sur, el MST Teresa Vive y las decenas de agrupaciones territoriales agrupadas en la Coordinadora por el Cambio Social y el Frente de Lucha Piquetero.

En marzo, como parte del mismo reclamo, estas organizaciones ya habían realizado un acampe de 48 horas frente al ministerio de Desarrollo Social. La próxima medida de este plan de lucha está prevista para el 18 de abril. Inicialmente se había votado una marcha federal, pero ahora se plantea la posibilidad de un nuevo acampe de varios días.