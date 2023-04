El ministro de Economía, Sergio Massa, formalizó ayer el nuevo tipo de cambio para el agro -que será beneficiado temporalmente con 300 pesos por dólar-, en una foto política con los sectores del campo que contó con un faltazo polémico: ninguno de los cuatro presidentes de las entidades de la Mesa de Enlace asistieron al convite en el Salón Belgrano del Ministerio de Hacienda, a pesar de ser los más beneficiados por la medida. Asimismo, según supo Página I12, desataron un lobby fuerte en la previa para vaciarle a Massa el evento. Finalmente, el faltazo fue en solitario porque el resto consideró "importante" estar en una medida así en un contexto de sequía que, además, pone al sector privado muy dependiente de las posibilidades de ayuda del Estado.

La decisión de la Mesa de Enlace confirma que el Gobierno tiene en el sector primario a un actor que se decidió a posicionarse políticamente en la agenda. Un rato después del evento, la organización emitió un comunicado blanqueando que quiere "un tipo de cambio único y libre" y que las medidas de Massa "son un parche". Sin eufemismos de la lengua, sugieren que es devaluación o nada, porque el tipo de cambio libre hoy ya existe, pero no en el volúmen que Enlace quiere.

"Hoy son más de 69.000 los productores dañados a raíz de la sequía, la peor de la historia argentina", arrancó Massa y avisó que hay pérdidas que "son irreparables". Además, adelantó que habrá un decreto que establece la automaticidad de los beneficios de la emergencia agropecuaria para todos los productores, algo que pedía la Mesa de Enlace y se instrumentará este sábado. Con esta norma, Economía pretende que se suspendan ejecuciones fiscales y bancarias. También, mientras dure la emergencia, se suspenderán las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado.

El lobby y la billetera

En la previa a la reunión, los presidentes de Federación Agraria (Carlos Achettoni), Sociedad Rural (Nicolás Pino), Coninagro (Elbio Laucirica) y CRA (Jorge Chemes), hicieron diversos llamados para que las economías regionales y la agroindustria no vayan al anuncio, aduciendo que no había aún medidas para los productores.

Pero el faltazo en solitario fue netamente político por dos razones: la primera es que, gracias al dólar agro, desde este lunes los productores (representados por la Mesa de Enlace) verán incrementados sus ingresos en un 30 por ciento sin hacer nada. Dicho de otro modo, por un plazo de 45 días tendrán retenciones cero para la soja que ya está cosechada. Hoy, la tonelada que tienen guardada en silos vale 85 mil pesos y la venderán a 120 mil desde el lunes.

Lo curioso es que una cosa es el no aval político de las cuatro entidades al acto y otra cuando se habla de plata. En la reunión con Massa estaban los titulares de AFA, el brazo comercial de FAA, y de ACA, el brazo comercial de Coninagro. En síntesis, las cooperativas agrícolas, a las que les pega la sequía, estaban. No así las cabezas políticas de las entidades, que hoy juegan otro juego que no es el del productor.

Contando los presentes, en tanto, se observa que la preocupación del sector es real, que además manifestó apoyo en sendos comunicados (ver aparte): fueron a la mesa directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario, de CAME, Patricia Ortíz de Bodegas de Argentina (uno de los polos grandes de viñateros), Mario González, de la COVIAR, presidentes de las cámaras del maní, la yerba, la madera, el maíz, tabaco, Gustavo Idígoras, de los exportadores de CIARA CEC, el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins y representantes agrícolas de todas las provincias productoras.

Para los sojeros

En los detalles formales del plan se establece un tipo de cambio de $300 por dólar, que se extenderá hasta el 31 de mayo para el sector sojero. "Va a empezar el lunes 8 de abril y va a terminar el 31 de mayo", anunció Massa. Según el ministro, la medida no sólo "mejora el precio para el productor, que hoy tiene menos volumen por la sequía, para paliar pérdidas, sino que además incentiva las exportaciones argentinas y fortalece las reservas".



Asimismo, contempló que "a lo largo del 2022, con el complejo agroindustrial oleaginoso vinculado a la soja hemos podido fortalecer en el segundo semestre las reservas encontrando un mecanismo de incentivo mutuo que llegó al productor agropecuario".

Para las economías regionales

Por su parte, las economías regionales podrán acceder a un tipo de cambio de $300 por dólar desde el 8 de abril hasta el 30 de agosto. "Son unos de los mayores empleadores de la economía argentina; entendemos que la sostenibilidad y el aumento del empleo es uno de los factores de elegibilidad para participar del programa", señaló Massa.



En este sentido, remarcó que "el segundo factor de elegibilidad es el mercado interno", y agregó que "queremos que el volumen de yerba que exportamos aumente, pero la que consumen los argentinos tenga un precio previsible mientras dure el programa".



Asimismo, Massa resaltó que "desde mañana y hasta el próximo viernes vamos a ir incorporando una a una a las economías regionales que tienen tres condiciones para acceder a esta rueda especial de tipo de cambio exportador: participar del programa de precios, mantener empleo, y garantizar volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios".