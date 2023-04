Desde Santa Fe

El ex presidente de la Cámara de Diputados y uno de los referentes del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) que se constituyó esta semana, Eduardo Di Pollina, lamentó que su colega Rubén Giustiniani no integre la mesa política del acuerdo. “No pudimos llegar a un entendimiento electoral”, pero como este es un proyecto político que trasciende las elecciones primarias del 16 de julio y las generales del 10 de setiembre, “seguramente después de los comicios seguiremos trabajando juntos”, reveló.

La mesa política del FAS se integró con nueve referentes del centro izquierda: Di Pollina (Bases-Partido Socialista), Carlos del Frade (Soberanía Popular), Verónica Benas (PARES) , Mercedes Meier (Partido del Trabajo y del Pueblo / PCR), Fabián Palo Oliver (Alfonsinista auténtico - UCR), Gabriela Sosa (Libres del Sur), Gustavo Gamboa (Partido SI), Alberto Cortés (Liga de los Pueblos Libres) y Nire Roldán (Concejalía Popular). El décimo podía ser Giustiniani, pero no se superaron las diferencias.

“Le recordamos el que falta: Giustiniani. ¿Qué pasó que no está?”, le preguntaron a Di Pollina en LT9. “Con Giustiniani siempre hemos tenido grandes coincidencias políticas sobre este espacio, la misma mirada, muy parecida. No pudimos llegar a un entendimiento electoral y ese es el motivo por el que no está presente. El primer objetivo es participar en las elecciones con una propuesta política que está bastante avanzada. Pero como el FAS es un proyecto electoral que trascenderá las elecciones, seguramente seguiremos trabajando juntos”, respondió el ex legislador.

La acción política conjunta ya se articula desde hace tiempo en la Cámara de Diputados, en un interbloque –en la práctica- que integran Del Frade (Frente Social y Popular), su compañera Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura), Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad) y Palo Oliver (alfonismo). Lo que no significa un acuerdo electoral porque Ciudad Futura también decidió una estrategia política distinta.

En el anuncio de la mesa del FAS, sus integrantes ratificaron que los moviliza “la necesidad de generar un frente alternativo y superador a las expresiones conservadoras de Juntos por el Cambio ampliado y el gobierno provincial de Omar Perotti”. Lo mismo dijo Del Frade: “No somos funcionales al gobierno peronista. Es más: estamos armando un Frente Amplio para ser oposición a este gobierno que fue totalmente inoperante”, ante la crisis de inseguridad en Rosario y en la provincia. .

“En las próximas semanas, el FAS se presentará en distintas ciudades de la provincia con un programa político con distintos ejes en: salud y educación públicas, inclusión para lograr mayores niveles de igualdad en el acceso a derechos humanos como enfoque transversal: niñez, juventudes, adultos mayores, discapacidad, mujeres y diversidad sexual, memoria, verdad y justicia, respeto a la diversidad cultural, recuperación de los recursos naturales, ambiente y modelo productivo, seguridad democrática: reformas de la policía y la justicia, reformas institucionales pendientes: constitucional, tributaria, derechos de los trabajadores y jubilados y vivienda y hábitat”.