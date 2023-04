El argentino Nahuel Molina marcó este domingo su primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid y en el festejo se acordó de su compañero Ángel Correa, quien no formó parte de la victoria por 2 a 1 ante Rayo Vallecano debido a la reciente muerte de su madre.



El lateral abrió el marcador a los 22 minutos de juego, tras culminar con un disparo cruzado un brillante contraataque del equipo que dirige Diego Simeone, que lleva cinco victorias al hilo y ocupa la tercera posición de la tabla.

"Fue una semana difícil con eso que pasó. Queríamos dedicárselo también a Angelito, que sepa que el equipo está con él. Queríamos acompañarlo con ese lindo gesto", dijo Molina sobre la celebración de su gol, cuando mostró una camiseta con el número 10 de Correa.

(Foto: Atlético de Madrid)

Su gol más reciente databa del pasado 9 de diciembre, en el Mundial de Qatar 2022, cuando anotó el 1 a 0 frente a Países Bajos. El partido terminó 2-2 y Argentina finalmente se impuso en los penales.

"Fue un cambio muy importante para mí. Obviamente, al principió me costó entrar en la dinámica del equipo y no me sentía a mi máximo nivel, pero el correr de los partidos, el ir conociendo mucho más a mis compañeros, la confianza del entrenador y mis compañeros, partido a partido, fue dándome la confianza y las opciones a seguir sumando para el equipo", repasó Molina sobre su rendimiento en el equipo madrileño, en el que ha ido de menor a mayor.

"Ganar el Mundial no es poca cosa como se dio para nosotros. Te da un envión anímico, te da otro plus, pero lo importante no es eso, sino el trabajo que se hace en la semana, conocer a mis compañeros, saber lo que pide el entrenador para cada partido y llevarlo a cabo", añadió sobre la influencia del título obtenido en Qatar en su desempeño individual.



En la semana, el propio Simeone se había referido a la notable mejoría de Molina. "Nosotros sabíamos de la importancia y el crecimiento que tiene de cara al futuro. Es verdad que en el inicio no ha podido manejar la regularidad que normalmente obtiene en su juego. A partir de la vuelta del Mundial, empezó a tener más regularidad en su juego. Físicamente trabaja muy bien. Es un jugador que nos permite en esa banda tener mucho ataque, buenos centros, tener peligrosidad continuamente y tiene una edad fantástica", explicó el entrenador argentino.

