El periodista y conductor de La Mañana por AM750, Víctor Hugo Morales cuestionó este lunes en su editorial los ataques contra Cristina Kirchner y Florencia Kirchner, vertidos en medios de comunicación, donde una periodista afirmó que la hija de la vicepresidenta sufrió abusos de niña.



Es que, en los estudios de La Nación +, la autora de una biografía no autorizada de la vicepresidenta, Laura Di Marco, se refirió a Florencia Kirchner y dijo que padece "una anorexia nerviosa galopante" que se debe a la "falta de madre, falta de nutrición materna". Como si no fuera ya mucho, dijo que Cristina Kirchner "es una mujer muy resentida que no curó su resentimiento".

Frente a esto, Víctor Hugo salió al cruce: “Es un grado de crueldad, de profundizar lo inhumano, lo bestial. De llegar a límites que van más allá. Como si corrieras al horizonte y, de pronto, te quedaras en el abismo en el que pensábamos que estábamos la tierra cuando la creíamos cuadrada”.

El duro editorial de Víctor Hugo

Nos hemos habituado a que los ataques a Cristina Kirchner recorran muy variados caminos. Todos los gustos se han dado desde la mafia mediática.

Pero esto que pasó es nuevo. Es un grado de crueldad, de profundizar lo inhumano, lo bestial. De llegar a límites que van más allá.

Como si corrieras al horizonte y, de pronto, te quedaras en el abismo en el que suponíamos que estábamos en la Tierra cuando la pensábamos cuadrada.

Que no la saque tan barata. Paren con esas tipas. Y la sacan gratis. Ponen a la gente que condena a Cristina Kirchner a la cosa más ignominiosa que uno haya podido ver. Vomitás sobre cada una de las palabras que escuchaste.

Están ahí para que sigan diciendo una cosa horrible. Nunca se ha visto en la historia de la humanidad. No hay nada más atacado. Ya es un dolor muy grande.

Yo creo que mucha gente va a terminar encontrando algo de humanidad en su cuerpo. Y va a terminar de un lado Cristina. Porque ante tanto ataque, tenés que ser una bestia, una porquería en lo humano, para dejarte llevar por esas palabras.