El Frente de Todos porteño presentó este martes en el complejo C art media el libro "Ciudad para pocos", un balance a 15 años de gobierno macrista en CABA y también proyectó propuestas electorales para los comicios de este año. El evento contó con la presencia de los principales referentes del espacio en el distrito y el cierre estuvo a cargo del senador y presidente del PJ porteño Mariano Recalde, además, coordinador de la iniciativa. "Se terminó un ciclo. Queremos otro gobierno. No podemos bajar la cabeza porque los 15 años de gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires son un fracaso", sintetizó el dirigente. Antes de él habló la diputada Gisela Marziotta: "queremos una ciudad con justicia social y políticas serias. Nos merecemos la oportunidad de gobernar la Ciudad y no tengo dudas que es el peronismo el que le puede devolverle la dignidad a los porteños y porteñas", dijo.

Previo al comienzo del acto la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, compartió la actividad en sus redes sociales. Ese gesto fue leído como un claro respaldo al espacio. También envió un mensaje grabado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que cuestionó que la CABA "es un distrito rico que genera pobres", y que tiene la intención de "fagocitar al resto de las provincias". El kirchnerismo porteño aprovechó la ocasión para convocar a la marcha que se realizará el próximo jueves frente a Tribunales para pedir que se levante la proscripción de CFK y pueda ser candidata. El sábado de la semana que viene, en tanto, el distrito será sede del próximo plenario del "Luche y Vuelve".

Sobre el escenario, además de Recalde y Marziotta, también estuvieron las legisladoras Victoria Montenegro; Ofelia Fernández y Claudia Neira y el ministro de Ciencia y Técnica, Daniel Filmus. En primera fila, en tanto, se sentaron referentes porteños de todos los espacios: algunos más cercanos al ejecutivo nacional como la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos; el ministro de Turismo Matías Lammens; la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini y la exministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, pero también las secretaria de la Cámpora y legisladora Lucía Cámpora; los legisladores Matías Barroetaveña y Paula Penacca; el ministro bonaerense, Augusto Costa y el diputado Carlos Heller, entre otros. Además del video de Kicillof, también envió unas palabras el embajador argentino en México, Carlos Tomada.

Recalde remarcó que el libro es "una herramienta de militancia". "Es una herramienta para enfrentar ese monstruo grande que gobierna hace 15 años la Ciudad", subrayó. Para poder gobernar la Ciudad, según Recalde, es necesario "derribar dos mitos". Citó las Zonceras de las que hablaba Arturo Jauretche y dijo "si el zonzo analiza la zoncera deja de ser zonzo". La primera zoncera, según el senador, es que Larreta gestiona bien. "Generaron esa sensación. No sin poca pauta, pero son ineficientes". "Esta Ciudad la gobernaron para el ojete", sentenció y opinó que "no sé puede engañar a muchos mucho tiempo".

Luego, hizo un repaso de los temas que aborda el libro. "En 15 años hay más matrícula privada en las escuelas que pública. Eso muestra el fracaso en la política educativa. También hay muchos más edificios y la misma población, pero más gente viviendo en las villas", repasó y continuó: "no construyeron un solo hospital en 15 años y en cuatro años hicieron cero kilómetros de subte y aumentaron los impuestos. También se cagan en las instituciones y hacen trampa en la legislatura. Pasaron 15 años, no nos jodan más. Necesitamos un gobierno nuevo". Para Recalde también hay que destruir el mito de que no hay oposición en caba y por último el "gran mito" de que el PRO es invencible en CABA. "¿Quién les dijo que hay una fuerza imbatible en este planeta? Basta de comernos esos mitos recuperemos la autoestima y salgamos a caminar. Podemos ofrecerle un gobierno mejor a los porteños y porteñas", finalizó.

"Este libro es un punto de partida, un diagnóstico, habla de los 15 años de lo que no queremos para la ciudad de Buenos Aires. Pero este material no tiene que quedarse acá, tiene que salir a recorrer las calles y todas las casas de la ciudad", indicó Marziotta y subrayó que en el largo plazo el mayor desafío del peronismo es "construir la Ciudad que queremos". "Queremos que la Ciudad sea para todos y todas, lo contrario al título del libro. Dejar a los pibes sin vacantes es sacarles la dignidad, al igual que haya personas que no tengan donde dormir o que en los hospitales no haya insumos, falten médicos y no sean reconocidos los y las enfermeras. Nosotros como peronistas sabemos que podemos devolverles la dignidad. Donde hay necesidades tiene que volver a haber derechos y no negocios como creen los del Cambiemos", expresó. También habló de la vicepresidenta y convocó a la marcha del jueves. "Le tienen miedo a CFK porque ella dice y hace y nosotros sabemos hacer, pero nos tienen que dejar demostrarlo", pronunció. Por último cuestionó que a 40 años de democracia haya dirigentes proscriptas y presas políticas como Milagro Sala.

Montenegro indicó que "la Ciudad es cada día es más desigual", y opinó que es necesario "poder sentirnos cuidados y no amenazados por una policía de la Ciudad y por un ministro de Seguridad que tuvo que renunciar porque no pudo explicar qué hacía en el avión privado yendo a Lago Escondido". Filmus, a su turno, agregó que "la Ciudad más rica del país es la que menos invierte en Ciencia y Tecnología", y Neira pidió "derribar el mito" de que Larreta no cobra impuestos porque tiene los ingresos brutos más altos para el comercio, por ejemplo. Ofelia Fernández, por último, pidió darle a los jóvenes de CABA "respuestas materiales y no retóricas". "Si la Argentina es el mejor país del mundo ésta debería ser la mejor ciudad del mundo y se merece que sus políticas públicas estén a la altura", concluyó. Barroetaveña dijo: "fue muy importante el mensaje de CFK destacando este trabajo y las palabras del gobernador. Este libro que hicimos es un diagnóstico pero también contiene propuestas para la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que hacer una Ciudad moderna con justicia social".

El libro se basa en un análisis de los dos mandatos de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño y los dos del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La propuesta es el resultado del foro a "15 años de gobierno para pocos / Foro por una ciudad para todos" que realizó el FdT porteño en la Facultad de Ciencias Sociales el 19 de noviembre donde se acordó consolidar un frente opositor para generar una alternativa posible para "los porteños y porteñas en 2023".