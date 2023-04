El diagnóstico en salud mental no es igual a una decodificación de lo real, por ello mismo la nosografía cambia conforme mutan las variables simbólicas de la época. No obstante, son ficciones hipotéticas necesarias en tanto nos permiten operar en la práctica clínica. La psicopatología contemporánea se ha desentendido de sus grandes maestros, reduciendo la riqueza de su tradición clínica a consideraciones puramente fenomenológicas, cuyo horizonte ideal es un diagnóstico automático que prescinde de la figura del clínico.

En la praxis psicoanalítica, en cambio, contamos con la noción de estructura clínica, es decir, un modo de funcionamiento subjetivo organizado, coherente y estable, por ende, superador del clásico binomio normalidad-patología. El sintagma “modo de funcionamiento subjetivo” no rechaza las diferencias en las posiciones subjetivas, ni introduce allí juicio de valor alguno. Invita, además, a interesarse por la lógica que sostiene cada mundo en su singularidad, para alentar lo que sí funciona en un sujeto en su modo de hacer con la existencia y desalentar aquello que no. Allí radica la diferencia entre un proceso de reeducación o normalización del sujeto para adecuarlo a la sensibilidad de la época, y una pragmática que busca propiciar arreglos menos sufrientes en la existencia. Tal como se deduce, la propuesta del curso no se limita a aspectos teóricos, sino a transmitir la ética inherente a la clínica psicoanalítica contemporánea.

Invitamos al Curso presencial “Las estructuras clínicas en psicoanálisis” que dictaremos Mg. Ignacio Neffen y, como docente invitada, Mg. Julia Kozol en Santa Fe, desde hoy jueves a las 19, en la Universidad Católica de Santa Fe, Echague 7151, Aula 4.51, piso 3°. Libre y sin cargo. Invita Autonomie, terapéutica y capacitación en salud. Actividad de extensión de la cátedra de Psicología jurídica y forense (UCSF). Más información: www.ignacioneffen.com.ar

*Magister