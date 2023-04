Una formación con mayoría de suplentes ofreció anoche la mejor actuación de Newell's en la temporada. El equipo de Heinze dominó a voluntad a Racing, ofreció un despliegue físico sorprendente y jugadores en gran nivel. Tuvo menos la pelota pero fue punzante en ataque y generó muchas opciones de riesgo. El gol llegó con un cabezazo de Velázquez pero sufrió hasta el final para ganar porque en general falló en la definición.

Newell’s no se obsesionó anoche por la tenencia de la pelota y jugó con pases rápidos y verticales. Menos tenencia y más eficiencia hicieron de la formación alternativa que propuso Heinze al mejor equipo en cancha. No solo porque al momento de perder la pelota el rojinegro ocupó bien los espacios y recuperaba la iniciativa, sino porque en los primeros 45 minutos tuvo, al menos, cuatro remates al arco, algo que no se le vio casi nunca al rojinegro en la temporada.

La Lepra estuvo siempre a gusto en el partido. Cada vez que atacó generó sensación de gol, aunque no encontró la diferencia. Porque Arias le ganó un mano a mano a Portillo, Méndez lo probó con remate cruzado apenas desviado y en otra buena aparición de Portillo el volante demoró en la definición al pisar el área y permitió la recuperación de Sigali.

Racing no podía progresar con la pelota. Sus jugadas de peligro fueron de pelota detenida y porque las ejecutó Rojas, el goleador del equipo. Pero en las dos ocasiones la definición se fue por arriba del travesaño.

La búsqueda de Newell’s por el gol mantuvo su intensidad en los 45 minutos. No llegó a la diferencia pero lo hecho sin dudas fue lo mejor que se le vio en condición de visitante. Y el último intento volvió a ser de Portillo con remate de larga distancia que se fue apenas por arriba.

Portillo también tuvo su oportunidad pero el disparo sali+o desviado

El segundo tiempo inició en el mismo tono y con Portillo con otro remate desviado al recibir la pelota sobre el área grande. La sincronización en el juego de la Lepra era notoria y el único que no pudo sumarse al mismo nivel fue Reasco, de erráticas intervenciones. El despliegue físico de Newell’s para reagruparse cada vez que perdió le pelota ahogó a Racing. La ambición ofensiva de Newell’s tuvo su merecido premio en un tiro de esquina. La pelota picó en el área chica y apareció Velázquez para empujar de cabeza por el segundo palo. Racing se lanzó por desesperación al ataque y obligó a Newell's a jugar cerca de Hoyos en los minutos finales. Por eso el triunfo de los leprosos, el primero fuera de casa, fue tan sufrido como merecido.



0 Racing

Arias

Pillud

Sigali

Insua

Mura

Reniero

J. Gómez

Nardoni

Guerrero

M. Rojas

Hauche

DT: Fernando Gago

1 Newell’s

Hoyos

Méndez

Velázquez

Ditta

Ortiz

Martino

Sforza

Portillo

Montenegro

Reasco

Pérez Tica

DT: Gabriel Heinze

Goles: ST: 20m Velázquez (N).

Cambios: ST: 19m Sordo por Reasco y Gómez por Portillo (N), y Moralez por Hauche y Romero por Guerrero (R), 22m Pittón por Martino (N), 35m Esponda por Sordo y Sartori por Montenegro (N), 45m Fértoli por J. Gómez y Román Fernández por Pillud (R).



Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Racing