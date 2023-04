A Central le gusta defender, ante todo. Eso lo lleva a sufrir, incluso ante un rival que arrastra muchas dificultades. Sacó ventaja el equipo de Miguel Russo con gol de Jaminton Campaz, en complicidad con Ignacio Malcorra, pero en el segundo tiempo se retrasó mucho en el campo. Jorge Broun tuvo una gran atajada, el VAR no le convalidó el empate al Rojo, se agregaron ocho minutos, y de tanto defender al llegar el pitazo final el Gigante explotó. El triunfo dejó a Central a tres puntos del líder River, que juega hoy.

Al comenzar el juego Central no esperó a conocer la actitud de Independiente para dar a conocer sus pretensiones. El canaya se paró en campo rival y en los primeros minutos advirtió los problemas que tenía la defensa rival para coordinar movimientos. Los centros de Alan Rodríguez era una manera de llegar con riesgo al área de Rey. La otra forma de llegar era cuando se encontraban con la pelota Malcorra y Campaz. Y una combinación entre ellos propició el gol del colombiano, con zurdazo cruzado, al hacerse de un fallido pase atrás de Barreto.

La respuesta de Independiente demoró en llegar. Pero en el cuarto de hora final de la primera parte la visita logró alejarse de su área y de instalarse del otro lado del campo de juego, aunque sin generar nada que preocupe a Broun. Central explotó los desaciertos del Rojo y no se mostró molesto cuando el libreto del juego lo llevó a jugar en su campo, con menos protagonismo.

La paridad se impuso en el segundo tiempo a pesar de los problemas que tiene Independiente para jugar al fútbol. Central no se convenció en pararse más lejos de Broun y le permitió a la visita generar peligro con solo tirar la pelota al área canaya. Así y todo, Malcorra pudo ampliar al recibir en el área chica. El volante protegió el balón y tocó al segundo palo para sorpresa de Rey. Pero el balón se perdió por el fondo.

Central puso en riesgo el triunfo por sus dudas. Vallejo estrelló un cabezazo en el palo y al recibir la pelota remató alto. La visita se animó a ir por el empate y Russo acudió al ingreso de Komar en defensa. Pero fue Broun el que salvó al equipo con un gran manotazo para evitar el gol de Barreto. Y no lo perdió el canaya porque a Cauteruccio no le convalidaron un gol por mínima posición adelantada.

El final del partido hubo mucha discusión. Central no se sintió nunca seguro con su juego, se refugió en su área y la angustia se apoderó del Gigante. Y por eso cuando Jorge Baliño pidió la pelota, luego de ocho minutos añadidos, saltaron todos en el banco auriazul y en las tribunas para festejar.

1 Central: Broun; Martínez, Mallo, Quintana, Alan Rodríguez; Giaccone, Ortiz, Montoya, Campaz, Malcorra; Veliz. DT: Miguel Russo

0 Independiente: Rey; Gómez, Laso, Barreto, Elizalde; Costa, Marcone, Ortiz, Barcia, Cauteruccio, Vallejo. DT: Pedro Damián Monzón

Goles: PT: 22m Campaz (C),

Cambios: ST: 8m Cuero por Barcia y Cazares por Gómez (I), 16m Infantino por Giaccone (C), 21m Candia por Veliz y Lucas Rodríguez por Alan Rodríguez (C), 31m Giménez por Vallejo (I) y 36m Komar por Campaz (C).

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Central