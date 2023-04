El presidente interino de Independiente, Néstor Grindetti, se diferenció este jueves del renunciante Fabián Doman al descartar la chance de un embargo de bienes por el pasivo económico y aseguró que el club "está operativamente equilibrado".

El intendente de Lanús, que pidió licencia para asumir la presidencia de la entidad de Avellaneda ante la dimisión de Doman, adelantó también que su idea es contratar un nuevo cuerpo técnico antes del clásico del domingo contra Racing. Tras la renuncia del presidente, primero Pablo Repetto y luego Omar De Felippe rechazaron la propuesta de la dirigencia roja para hacerse cargo del equipo.

"Desde lo humano entiendo la decisión de Fabián, pero desde lo profesional, el club está sufriendo porque teníamos cerrado a Repetto y ahora estamos sin técnico", se lamentó Grindetti en una entrevista con radio La Red. El político que integra el PRO era hasta el martes vicepresidente primero brindó un panorama institucional distinto al que planteó Doman al afirmar que el club "está operativamente equilibrado", aunque inmerso en una "crisis importante". "Sé perfectamente donde nos metimos. Doman planteó algo que no existe en el fútbol argentino, no hay gente que viene con una carretilla de plata para solucionar los problemas", señaló Grindetti, buscando diferenciarse del presidente saliente, que se quejó de que los inversionistas que habían prometido apoyo antes de las elecciones luego no lo hcieron efectivo cuando asumio en el cargo.

En su mandato transitorio, el ahora mandatario se planteó tres objetivos: contratar un DT, negociar una deuda con el América de México y terminar de armar un fideicomiso para inversionistas. El dirigente, exministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y 2015, presidirá el club de forma interina por un plazo máximo de 90 días, período que dispone la Asamblea de Representantes para definir un nuevo ejecutivo entre los miembros de la Mesa Directiva.

Con respecto al entrenador, Grindetti dijo que dispone cuatro candidatos pero no quiso dar nombres hasta finalizar las negociaciones que llevará adelante junto al otro vicepresidente, Juan Marconi, y el secretario general, Daniel Seone. Mientras tanto, el plantel seguirá a cargo de Pedro Damián Monzón, quien dirigirá al equipo en el clásico del próximo domingo contra Racing en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini si no hay un nuevo entrenador. El exdefensor del seleccionado argentino, mundialista en Italia '90, tomó el equipo tras el despido de Leandro Stillitano y cosechó un triunfo por Copa Argentina, un empate y dos derrotas en la Liga Profesional.

"Me siento identificado con él porque a los dos nos tiraron la responsabilidad por la cabeza", se comparó con el técnico interino Grindetti, que no descartó un viaje a México para solucionar la inhibición que pesa sobre el club por una deuda de 6 millones de dólares con el club América originada por la transferencia del paraguayo Cecilio Domínguez. "Con el levantamiento de esa deuda y algunos buenos resultados deportivos vamos a salir del pozo y llegar bien al final del mandato", planteó a sólo seis meses de gestión del nuevo oficialismo.

Sobre el caso de Gonzalo Verón, garantizó que no existe riesgo de perder patrimonio: "No hay ninguna posibilidad de que algún bien sea embargado. Se apeló el fallo y seguiremos hasta la Corte". De esta manera, el dirigente llevó tranquilidad sobre la eventual ejecución del predio deportivo en Wilde, algo que podría ser solicitado por la defensa del futbolista esta semana. En marzo pasado, el Tribunal de Trabajo N°2 condenó a Independiente a pagarle a a Verón unos 2.332 millones de pesos por deudas salariales correspondientes al período 2018-2020. "Hubo mala praxis de los Moyano", aseveró.

"Quiero llevar tranquilidad al socio. No es un tema insalvable y no hay que asustarse. Hay que tener temple ante la presión. Las decisiones racionales hay que tomarlas, enfrentarlas y defenderlas", agregó Grindetti, quien acusó 63 años como socio del "Rojo".

Cuando se convoque a la Asamblea de Representantes, Grindetti detalló que el nuevo presidente saldrá de la Mesa Directiva de la CD, que conforman los vicepresidentes, el secretario general, tesorero y protesorero. Por lo tanto y teniendo en cuenta que volverá a su actividad como funcionario municipal, el nuevo presidente saldrá entre Marconi, Seoane, Christian Andrés Urreli (tesorero) o Emmanuel Matías Pérez Adalia (protesorero).

Finalmente, sobre el clásico de Avellaneda del próximo domingo, Grindetti dijo que el operativo de seguridad será el que ya estaba previsto por la Aprevide y fue optimista pese al mal momento del equipo. "Todos queremos ganar el clásico y yo tengo la sensación de que se nos va a dar", concluyó.