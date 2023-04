DOMINGO 16

ETCÉTERA

Frenkeltronic Una obra que borra los límites entre la música y las disciplinas artísticas del cuerpo en movimiento y de la acción teatral, a cargo del músico Diego Frenkel y las bailarinas Carla Rímola y Victoria Delfino. En 2019 Frenkel editó Frenkeltronic, primer álbum de música electrónica con diez canciones. El proyecto se completa con esta presentación en vivo. Es danza, es música, es electrólisis en el cuerpo del espectador, incitado hipnóticamente a la contemplación introspectiva o al inevitable movimiento rítmico de su cuerpo. Por el contenido de la obra, se sugiere que los menores estén acompañados de un adulto.

A las 19.30, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Entrada: $2000.

¡Fa! Llega la primera entrega de la nueva temporada del ciclo de Mex Urtizberea que incluye música en vivo, charlas y reflexiones compartidas desde su propia casa. Esta vez el tema que convoca es el humor. Participan Dady Brieva, Verónica Llinás, Rep, Martín Piroyansky, Georgina Barbarrosa, Mike Amigorena, Sandra Mihanovich, Adrián Lakerman, Anacleta Chicle, Sol Pereyra, Gaspar Benegas y Lito Vitale.

Disponible a través del canal Esto es Fa, de YouTube.

CINE

Zama Se lleva adelante un ciclo de cine a cielo abierto que proyectará cuatro películas argentinas emblemáticas, una por cada década desde 1983 hasta la actualidad, como parte de las celebraciones de los 40 años del retorno a la democracia en el país. Hoy es el turno de Zama, de Lucrecia Martel, su personal adaptación de la novela de Antonio Di Benedetto.

A las 21, en los jardines del Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

TEATRO

Más bello que la muerte En el frondoso jardín de una casaquinta del conurbano, una mujer contempla y se embelesa con la naturaleza. Un hombre, su marido, reflexiona sobre su pasado y su inminente final. Un joven irrumpe: un joven con su candor adolescente y una sabiduría particular. Dirección de Claudia Mac Auliffe. Con Osqui Ferrero, Sonia Novello y Alejandro Vizzotti.

A las 20, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $2500.

MÚSICA

Nuevo Día Se presentan los grupos Las Ligas Menores, El Club Audiovisual, Buenos Vampiros, Mujer Cebra, Fin del mundo, Dum Chica y Revistas en esta edición deluxe de un festival que en sus tres ediciones realizadas el año pasado convocó al nuevo rock alternativo local.

Desde las 16, en Vorterix, Federico Lacroze 3455. Entrada: $4000.

Canciones para encender rincones Daniela Lieban presenta un espectáculo performático y musical, con danza y composiciones propias. Se presenta en una casa convertida en espacio cultural, con sus diferentes ambientes intervenidos por los artistas y recorridos por el público.

A las 19 en el Teatro El Fino, Paraná 673, 1er piso. Entrada: $2000.

LUNES 17

CINE

Ecce ojo Uno de los largometrajes seleccionados dentro de este ciclo online dedicado a temáticas vinculadas a los Derechos Humanos es el de Inés Compan. Colombia, dos años después del acuerdo de paz. Los cuerpos y los rasgos de las víctimas supervivientes aún muestran la violencia de la guerra. Margarita es una "terapeuta de la reconstrucción" que moldea prótesis faciales para las víctimas de esta violencia. Desde el taller, la pérdida de un ojo provoca historias de reconstrucción. De las heridas íntimas a las colectivas, de la reparación del cuerpo físico a la reconstrucción del cuerpo social, este documental esboza el sueño de Colombia de un futuro más sereno.

Hasta el 1° de Mayo, en Lumiton.com.ar. Gratis.

Please baby please Tras presenciar un asesinato en las calles de Manhattan, una pareja bohemia se convierte en la peligrosa obsesión de una pandilla de greasers. El miedo se transforma en entusiasmo y lujuria a medida que ella se obsesiona con la rudeza de la pandilla y su marido se encariña con uno de sus miembros. Cursi como un ama de casa de los ‘50 despertada al fetichismo, Andrea Riseborough es un vórtice de caos sexual en la fantasía musical queer de Amanda Kramer, también protagonizada por Demi Moore. En colores de neón, Please baby please se entrega a la liberación erótica.

Disponible a través de Mubi.

Mis hermanos y yo Nour, un chico de 14 años, está disfrutando el inicio de las vacaciones de verano en el sur de Francia. Es el más joven de cuatro hermanos. Viven juntos en una casa municipal y se turnan para cuidar a su madre que está en coma. A ella le gusta la ópera italiana, así que Nour toca para ella y desarrolla su pasión por esa música. Él sueña con escapar a otro lugar, hasta que conoce a Sarah, una cantante de ópera que da clases de verano y que es su oportunidad para explorar nuevos horizontes. Dirigida por Yohan Manca y con actuaciones de Maël Rouin-Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah y Sofian Khammes, entre otros.

A las 18 y a las 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

ARTE

Mindscapes Esta muestra plantea la idea de la fotografía de paisaje, género tradicional en la historia de la fotografía, pero desde otro punto de vista. A través de la luz y del encuadre Ángela Copello y Emma Livingston expanden el género y captan algo que va más allá del pictorialismo o de la fotografía de registro. Logran con su mirada captar lo inasible del ánima o halo vital de la naturaleza en una imagen de lo real.

En Praxis, Arenales 1311. Gratis.

Estética del azar Se inaugura una nueva exposición de pinturas de la artista Verónica Di Toro, acompañada de un texto curatorial a cargo de Guillermina Mongan. La exhibición comprende su última serie de experimentaciones dentro de la abstracción geométrica, con piezas inéditas y de gran formato.

En Galería Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

MARTES 18

ARTE

El cuerpo es Avant Garde Se presenta la segunda exhibición de Sofía Quirno, con curaduría de Laura Hakel. La muestra se compone de un conjunto de pinturas de gran escala, esculturas y animaciones que revisitan las relaciones entre el cuerpo, el tiempo y el deseo. Frases y percepciones recogidas al transitar por la calle en el día a día, collages pintados provenientes de cuadernos en los que la artista trabaja hace más de doce años, y composiciones fragmentadas con referencias a tajos, huevos y ciclos, plantean en la muestra preguntas sobre cómo se programa y cómo se reprograma la autopercepción de un cuerpo en relación a su capacidad de gestar.

Hasta junio, en Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Fotos Ferrari Se presenta Fotografías de Augusto Ferrari en la colección del Bellas Artes, primera exposición individual que la institución dedica a la obra del pintor, arquitecto y fotógrafo nacido en Italia, padre de León Ferrari. Esta muestra, con curaduría de Cecilia Rabossi y Andrés Duprat, presentará en la sala 42 del segundo piso unas 150 fotografías, dibujos y pinturas del artista.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

Porteños Puede verse la exposición del artista Claudio Larrea. Dice el texto de sala de Juan José Sebreli y Marcelo Gioffré: “Como un cazador, Larrea va apropiándose de cruces inefables entre ciudad y ciudadano. Hay más de una toma en la que el hombre es una referencia aparentemente nimia, y por eso mismo potente, en medio de un paisaje urbano amplificado: chicos jugando a la pelota en una azotea entre cientos de edificios grises, medianeras leprosas y cables de alumbrado; dos personas tomando sol delante del Palacio Pizzurno; hombres leyendo en un bar con piso ajedrezado, mientras el viento levanta las cortinas. ¿De qué nos hablan sino de la asimetría entre el hombre y su entorno?”. Curaduría: José Manuel Elliot.

En Otto Galería, Paraná 1158. Gratis.

CINE

Un hombre de cine La historia política de la censura cinematográfica argentina narrada a través de la trayectoria profesional de Néstor Gaffet, abogado, distribuidor y productor de cine, publicista, ocasional guionista, crítico y docente. Llevó a Leopoldo Torre Nilsson a triunfar en festivales internacionales para ubicarlo entre los mejores directores del mundo. Se especializó en distribuir cine de vanguardia y luchó contra la censura de dictaduras y débiles democracias. Una historia oculta del cine argentino. El realizador estará presente en la función para responder preguntar finalizada la película.

A las 18, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

ETCÉTERA

Club Cine Feminista Maitena Minella y Florencia Tundis coordinan una serie de encuentros para conversar sobre cómo son retratadas las mujeres en el cine a través de diferentes géneros. Para cada jornada se enviará previamente un link y/o se facilitará una plataforma para ver una película y/o cortometraje que muestran estereotipos de género. Luego, en cada encuentro, se trabajarán con herramientas teóricas para el análisis del material.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MIÉRCOLES 19

ETCÉTERA

Casa Jamandreu Esta muestra propone un recorrido por la vida del diseñador de moda y vestuarista argentino, a través de sus obras y de las figuras familiares, artísticas y políticas (Eva Perón y Coca Sarli, entre otras) que influyeron en él. Se incluyen piezas de indumentaria realizadas por Jamandreu y cuenta con fuentes documentales, como revistas, fotografías, archivos sonoros y otros materiales. El disparador de la exposición fue la investigación de Lara Sol Gaudini, curadora y diseñadora de vestuario de la obra Paquito (La cabeza contra el suelo), basada en la novela de Jamandreu y dirigida por Juanse Rausch.

De miércoles a domingo, en el Museo de la Historia del Traje, Chile 832. Gratis.

ARTE

Fulguraciones La artista Renata Schussheim presenta una nueva muestra. En ella nadan nueve escultóricas atletas que en su danza aérea, ingrávida y silenciosa forman una espiral áurea. La libertad de estas figuras, realizadas en 3D, muta a un universo más oscuro y siniestro, al ingresar en otra de las salas de la exposición. Allí se exhiben 22 fotografías blanco y negro que Renata intervino a mano. Extrañas imágenes en las que se ven personas disfrazadas de osos junto a niñas, niños o familias. Acompaña la experiencia un video en cámara lenta de una ola a punto de romper. La banda sonora de la sala y del video es de Damián Laplace.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Volver posible Se inaugura la muestra Calle, de la Colectiva La Lola Mora, Trabajadores de las Artes Tucumán. Explican sus protagonistas: “Una vidriera atrae y retiene al transeúnte. Invita a ser mirada. Funciona como una caja enigmática que se instala en la calle. Una vidriera convida además a un debate entre espacios de visibilidad, diferencias y similitudes en los modos de producción y en las miradas. Las características de este escaparate casi bidimensional, lleva a resolver la obra como un entramado de tres capas, tres planos, operando en el espacio”. Calle es parte de las muestras que se actualizan en la exposición federal Las herramientas existen en los gestos de aquello que vuelven posible.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

TEATRO

Fe de vida Dos hermanas en conflicto. Una madre convaleciente. Un amigo del pasado. ¿Qué sucede cuando asoma en el horizonte la probabilidad de cobrar una fortuna? Una comedia negra con Luciana Dulitzky, Pablo Kusnetzoff y María Forni. Dirección: Raquel Albeniz.

A las 21, en Teatro Nün, Velasco 419. Entrada: $2500.

CINE

Reparo Luego del gran recibimiento en la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se estrena la película de Lucía van Gelderen. Después de la muerte de su madre, Justina (Florencia Torrente) viaja de Buenos Aires a Puerto Pirámides, el pueblo que la vio crecer y del que un día partió en busca de otra vida. Han transcurrido varios años y Patricio (Luciano Cáceres), su ex novio, está a punto de casarse. Heridas de un pasado sin cicatrizar y un presente que parece no hacerla feliz hacen que Justina comience a replantearse una vida que no se condice con el ideal que creen ver los demás.

A las 12.40, 16.30 y 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

JUEVES 20

TEATRO

Volcán de brujas La obra cuenta la historia de Lía, que vuelve a la isla que la vió nacer con el aparente objetivo de realizar una nota turística. Entre las preguntas históricas y de color, empiezan a asomar destellos de su pasado. En sus notas, Lía desanda los pasos de una cofradía de mujeres reveladas contra el opresivo sistema isleño del cual su madre formó parte. En palabras de su autor: “Volcán de brujas es una obra sobre el campo minado de la memoria, el enfrentar al pasado y reconciliarse con los silencios.” Dirige Ezequiel Tronconi. Actúan: Laura Cymer, Paula Carruega, Gabo Correa, Lucas Crespi y Juan Risso.

A las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $1800.

ETCÉTERA

Dialog Vuelve el ciclo que irrumpió como una novedad en la cultura nocturna de la ciudad. La obra performática que da comienzo a cada velada es Mi Fiesta/petites piezas, de Mayra Bonard y Carlos Casella. Cruzando monólogos y acciones de exigencia física, habla en primera persona sobre la curiosidad, el cuerpo, el sexo y la ferocidad. Y lo hace construyendo un diálogo entre la alteridad y lo confesional, donde el cuerpo es propio y ajeno a la vez. Textos: Pedro Mairal. Una vez finalizada la obra, sigue una jam electrónica a cargo de los residentes Bruno de Vincenti y Max Donato.

A las 20, en Artlab, Roseti 93. Entrada: $4000.

CINE

Llamen a Joe En el marco del Bafici, se estrena la ópera prima del periodista Hernán Siseles. La película muestra la historia de Joe Stefanolo. Cuando el rock era algo mucho más representativo que un simple género, cuando la transgresión implicaba un riesgo y las convicciones se pagaban caras, este abogado estuvo allí para todos. Desde los restos de porro en la casa de Fito (que luego citaría en “Ciudad de pobres corazones”), la propuesta lírica cannábica de Calamaro, los bailes de Luca y Charly. Con todos ellos Stefanolo se puso los casos al hombro e intercambió argumentos con dinosaurios casposos.

A las 22.55hs, en el Cine Multiplex Monumental Lavalle, Lavalle 780. Entrada: $300.

La espera En lo profundo del monte pampeano, un cazador pasa sus días persiguiendo el rastro del ciervo colorado, esperando que el viento traiga el eco de sus bramidos. Este hombre solitario persigue a su presa y el sueño de ser un integrante más del monte. Cazar para Mansinelli se volvió una actividad de tiempo completo, quizás una excusa para estar en el monte, permanecer en silencio, en un estado entre la contemplación y la adrenalina, entre el letargo y la acción. El documental cuenta con la dirección de Celeste Contratti e Ingrid Valencic.

A las 19.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

FOTOGRAFÍA

D’Orey en Buenos Aires Se presenta la muestra fotográfica de la artista portuguesa Inês d’Orey. Su trabajo artístico investiga la arquitectura como sujeto de la memoria, el límite entre el espacio público y privado, los espacios interiores y sus contextos. Su último proyecto se centra en los vacíos interiores de edificios construidos hasta la década de 1970, con su diseño original, y con especial interés en la arquitectura modernista y brutalista de la ciudad.

Hasta el 5 de mayo, en UADE. Lima 757. Gratis.

VIERNES 21

TEATRO

No me llames ¿Qué pasa cuando las relaciones estallan en la virtualidad? ¿Cómo se resuelve lo afectivo en la era de la inmediatez y los emoticones? Una pareja discute por WhatsApp, amigas intentan resolver la tristeza a través de las redes sociales, un matrimonio quiere ponerse de acuerdo vía Zoom y un chat de amigos busca concretar un encuentro presencial. Se trata de historias cruzadas que navegan por los complicados laberintos de la red. Una mirada descarnada sobre un mundo hiperconectado que no logra detenerse nunca. Dirección de Mariela Asensio. Elenco: Vanesa Butera, María Figueras, Paola Luttin y Pablo Toporosi.

A las 22, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: desde $2500.

Las descartadas Seis mujeres muy diversas, estudiantes de psicología de la universidad pública, necesitan presentar su tesis universitaria grupal para así recibirse y poder cambiar su suerte. En plena búsqueda del tema a investigar, hurgando en sus biografías estalla el conflicto. Fueron “descartadas” por sus compañeros y rejuntadas en un grupo dispar, unidas por diferentes, cada una mostrará sus partes menos valoradas, menos aceptadas, haciéndonos reflexionar sobre el aspecto “descartado” con el que cada uno de nosotros luchamos cotidianamente. Dirige Alejandra Mistral. Actúan: Florencia Farías, Nacha Malén, Yamila Mayo, Lourdes Prenafeta, Mariel Rueda y Erica Ruiz.

A las 21, en Teatro Nün, Velasco 419. Entrada: $2500.

ARTE

Cero Uno Se presenta esta exposición de arte y tecnología que incluye obras de once artistas locales: Mateo Amaral, VXN, Joaquina Salgado, Miguel Marino y una instalación de VTV que incluye obras de: Y3000W, ARPANET, NUV1914, Lucía Ranzuglia, Francisco Trípodi, Félix Larreta y Alejo Lopatin. Podrán verse diferentes soportes que escapan al formato tradicional de "pantalla sobre pared". En la curaduría de obras se hizo hincapié en aquellas que invitan al observador a participar, convirtiendo la experiencia en una contemplación activa.

En Artlab, Roseti 93. Gratis.

ETCÉTERA

Homenaje Cuchi La Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón anuncia el lanzamiento oficial de su organización sin fines de lucro, que tendrá lugar en la ciudad de Salta, cuna del gran artista Gustavo "Cuchi" Leguizamón. El proyecto tiene como objetivo preservar y difundir el legado artístico y cultural de este destacado artista argentino. Con el lanzamiento de esta organización, se busca honrar su memoria y continuar su legado en la promoción de la música y la cultura popular argentina.

A las 19, vía streaming desde la página de Facebook del Archivo Cuchi Leguizamón.

MÚSICA

Viva + Pirámides Viva Elástico y Ok Pirámides se presentan por primera vez juntos en Capital Federal. Ambos grupos exponentes de la escena indie rock local unen fuerzas para hacer un show colectivo. Viva Elástico presentará su nuevo single y cerrará la etapa de Al Fin Será, su cuarto disco de estudio.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $1900.

SÁBADO 22

MÚSICA

Trapeze Baccarat es una idea artística que se compromete con un lenguaje de inspiración jazzera, algo de punk, mucho de pop dadá, ribetes de bolero y espíritu rock. Para este nuevo espectáculo Sergio Pángaro trae una vieja novedad que también se traduce en techno: el de las marchas circenses que evoca a Sousa, aquel que procuraba mantener el contacto directo con su audiencia. El trapecio, ese dispositivo por el cual nuestra vida depende y se suspende un instante, entre la seguridad de las manos que nos sostuvieron y las que nos tomarán. Un cuadrilátero irregular que tiene paralelos sólo dos de sus lados. Del griego trapézion, que significa "mesita".

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $3000.

Bochatón y los Doctores El líder de Peligrosos Gorriones se presenta con su banda recorriendo toda su carrera y los temas de su nuevo disco solista Ropa de animal.

A las 21.30, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $2000.

Zaz La gran artista francesa vuelve a Latinoamérica para presentar su quinto disco. En este nuevo trabajo se juntó con el productor holandés Reyn. Ambos se han tomado el tiempo de aplicar un color particular a cada canción del álbum, con letras tan personales como íntimas y la voz viva y conmovedora que caracteriza a la artista.

A las 21, en el Luna Park, Av. Eduardo Madero 470. Entrada: desde $14000.

TEATRO

Tintorero Este espectáculo cuenta la vida de César Arakaki, hijo de japoneses que vinieron a la Argentina huyendo de la guerra, con una poética que transforma su experiencia personal en universal. Su condición de nikkei, descendiente de japoneses segunda generación, se ve reflejada en la obra, rescatando la transmisión por parte de sus padres de la cultura japonesa y sus valores. La obra forma parte la campaña para absolverlo, ya que fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo, a pesar de no haber podido comprobarse ninguno de los delitos por los que fue llevado a juicio.

A las 22.15, en el Teatro Paraje Arteson, Palestina 919. Entrada: $1500.

Niño patrón La obra transcurre en la pampa húmeda. Santa Rosa acecha con luces, tinieblas y raros sonidos. Un padre moribundo le deja un mandato a su hijo que acaba de nacer. Mientras tanto, la madre del niño sale corriendo misteriosamente de la estancia. El niño, impulsado por la ambición de poder inoculada por su padre, hace todo lo que puede para salir a cumplir su misión: conquistar las tierras pendientes hacia la Cordillera y construir su "Patria chica". Con dirección de Julieta Carrera e interpretaciones de Manuel Vignau.

A las 20.30, en Querida Elena, Pi y Margall 1124. Entrada: $2000.

ETCÉTERA

Devora Esta es una obra de danza teatro. Cuerpos en tumulto, desgarran simulacros, desarman historias, dejándose afectar por la energía que los afecta. Mujer/es? Superficies palpitantes, miradas expuestas a la erradicación del deseo. Soledades que se tocan, magnéticas, en búsqueda de un goce común. Dirección: Angela Babuin. Danza: Catalina Briski, Alfonsina Macchi Herrera, Ana Laura Ossés, Josefina Sagasti, Muriel Sago y Casandra Velázquez.

A las 21, en el Teatro El Perro, Bonpland 800. Entrada: desde $1700.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected] Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------