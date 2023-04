“Voy a seguir avanzando en el proceso de caducidad de concesiones y licitarlas nuevamente”, disparó Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte bonaerense, tras el tercer día que el Grupo Metropol decide no prestar el servicio de 23 líneas de colectivos que transitan el AMBA.

Desde principios de año, la cartera de Transporte está lidiando con los condicionamientos y medidas llevadas adelante por grupos económicos que aglutinan líneas de transporte de pasajeros cómo, entre otros, el grupo DOTA. Estos días los flashes se los lleva Metropol. D’Onofrio plantó bandera: “con la provincia no se jode”.

Jorge D’Onofrio comunicó que ya no hay tolerancia respecto a las medidas que adoptó la empresa. La suspensión del servicio de 23 líneas que circulan en el GBA del día de hoy, se suma a las realizadas días atrás bajo la misma consigna. “Se acabó la etapa de negociaciones”, sentenció el ministro provincial. La postura de D’Onofrio se asienta en que los pagos de los subsidios que competen a la provincia hacia las líneas de la firma Metropol cuya concesión está bajo administración bonaerense están al día. “Si la empresa no lo cumple llamaremos a licitación para que otras empresas lo cumplan”, remarcó el funcionario a la cabeza de la política del transporte.

Las líneas del Grupo Metropol que hoy se encuentran sin prestar servicio son la 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510 y 670. Ahora bien, las que están bajo jurisdicción del ministerio bonaerense son la 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, según informaron desde la cartera. La situación perjudica, informaron, a más de un millón de habitantes de la provincia. Ante la conflictividad que esto acarrea, D’Onofrio aclaró que si no retoman la prestación del servicio ejecutarán la concesión. “Hoy lo vamos a estar intimando y esta semana vamos a sacar las resoluciones para que se haga realidad”, señaló.

El escenario planteado por la firma es la de limitar los servicios mientras no se le abone una deuda que reclaman vía judicial al Ministerio de Transporte de la Nación. La secretaria de Gestión del Transporte de cartera comandada por Diego Giuliano, Jimena López, fue clara en declaraciones a Radio Nacional respecto a la medida cautelar presentada por la empresa en reclamo de un pago por 2400 millones de pesos. “El pago no se hizo porque no tenemos definición judicial”, explicó la funcionaria, y aclaró que “si Metropol decide llevar todo a lo judicial tiene que esperar la resolución judicial”.

Es por esta razón, donde no hay un paro por un reclamo de trabajadoras y trabajadores, que ambas administraciones del transporte que inciden en el Gran Buenos Aires se refirieron a las acciones llevadas a cabo por la empresa como una decisión de sus dueños. “Estamos en desacuerdo en que un grupo mayoritario haga un lockout patronal para tensar la situación hasta con la ciudadanía, porque además es una empresa que tiene altísimo grado de dependencia de los subsidios del Estado”, remarcó López. Según los datos brindados por la funcionaria, la firma recibe entre 4000 y 5000 millones de pesos mensuales en materia de subsidios.

Las autoridades nacionales también están reviendo la situación de las concesiones. “Nosotros como Estado tenemos la potestad de licitar las líneas que están de paro”, apuntó López. La postura de la cartera nacional es que no hay un abandono de parte del gobierno, sino que sólo se está aguardando la definición del Poder Judicial. Ante ello, condena una medida quebrando un compromiso asumido por las empresas. “Si nosotros les depositáramos ese dinero estaríamos fuera de cualquier marco”, remarcó la secretaria de Gestión de Transporte.

