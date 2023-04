Los suplentes de Newell’s hicieron ante Racing el partido que se espera de los titulares. Una presentación a gran nivel tomó a todos por sorpresa en Liga Profesional, incluso para Gabriel Heinze: “No esperaba esta actuación”, reconoció el entrenador leproso. Pero el técnico no se detiene en la victoria y sostiene una pelea contra todos en el fútbol para poner en valor al jugador, su preparación y su integración a un grupo por sobre la demanda de éxito: “El resultado no me importa mucho, me importa más cómo estamos haciendo las cosas”, subrayó.

Heinze le escapa a la demagogia instalada en el fútbol para captar la empatía del público. Explica cada definición que ofrece, no se refugia en frases hechas y habla de fútbol con contenido desde una mirada que pocos se atreven a sostener: la persona por delante del jugador y la formación por delante del resultado: “Trabajamos con los jugadores sacando un poco el tema del resultado, porque hoy sos bueno o sos malo. Hay que estar cerca del jugador, preocuparse. Le enseñamos de qué va esta profesión, que hay periodismo, que hay hinchas, que no nos va a querer todo el mundo. No estamos acá para que nos quiera todo el mundo sino para hacer lo que se siente”, expresó a tono de confesión de principios el técnico rojinegro.

Y apeló a la complicidad de los otros actores: “Sería muy importante que pongamos todos un granito de arena para colaborar con la salud mental de los jugadores. Nosotros tenemos una persona que trabaja con el grupo y le pido a todos que estemos cerca, que si hay una alarma, estemos. Hay que estar fuerte. Seguramente después de Estudiantes (derrota 3 a 0) no servíamos más y hoy servimos. Si el jugador consume eso le puede hacer muy mal".

En esa misma línea volvió a despejarse de cualquier falsa promesa: "Campeón sale uno solo y es muy difícil salir campeón en el fútbol argentino, lo digo por experiencia, no me lo contaron. Nosotros no estamos por ese camino, yo no voy a mentir. Seguimos trabajando más allá de un resultado porque creo en esa forma", recalcó.