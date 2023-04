El acertijo

María tiene dos novios, Juan y José. Para visitar a Juan, debe tomar el tren en dirección norte, y para visitar a José debe tomar el tren en dirección sur. Ambos trenes pasan cada 10 minutos, y como a María le gustan ambos por igual, ni se fija si un tren va al norte o al sur, y se toma el primero que pase. Sin embargo, por algún motivo María termina visitando a Juan un 90 por ciento de las veces, y a José solo el 10 por ciento restante. ¿Por qué?

Respuesta: El tren que va hacia el sur pasa 1 minuto después que el tren que va hacia el norte. La única manera de tomarse el tren al sur es llegar a la estación por casualidad en el minuto posterior a que pase el tren que va al norte. Si llega en cualquier otro momento, se tomará el tren al norte que pasará primero. Por ejemplo, si el tren al norte pasa a las 8:00, 8:10, 8:20 y el tren al sur pasa a las 8:01, 8:11, 8:21, si María llega a la estación en cualquier momento entre las 8:01 y 8:10 se tomará el tren al norte. Solamente si llega entre las 8:00 y 8:01 se tomará el tren del sur.

La Premier League anunció un acuerdo de los 20 equipos que compiten en la liga inglesa para poner fin a los anuncios de casas de apuestas en sus camisetas. No obstante, aclararon que habrá un período de transición de tres años y no será efectivo hasta la temporada 2026/2027. Por el momento, los equipos solo hablan en el comunicado de “retirar el patrocinio de juegos de apuestas de la parte delantera de las camisetas”. Es decir, seguirían vigentes otros espacios publicitarios en la vestimenta o en el estadio. Esta situación ha generado críticas en Reino Unido, como informa The Guardian, ya que deja fuera a espacios como las vallas publicitarias que tienen mucha más visibilidad durante los partidos.

El sindicato español CCOO anticipó que prepara una denuncia por discriminación contra una serie de empresas que ofertan trabajadoras domésticas filipinas “leales”, “discretas”, “sin ausentismo” y “con gran capacidad de adaptación”. “Ofrecer un puesto de trabajo atendiendo a las supuestas cualidades de una raza es en sí mismo discriminatorio”, sostiene Carolina Vidal López, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO. “No se ofrece un trabajo, sino el supuesto comportamiento de las personas de ese origen frente al trabajo”.

42,043,8 millones de dólares aportaron las exportaciones agrícolas durante 2022, un 8 por ciento más que el año anterior, según informó la consultora IES. En cantidades, los despachos cayeron 6,3 por ciento, aunque la caída es contra el récord en toneladas de 2021. En 2022, se exportaron 55,3 millones de toneladas de cereales por un valor de 15.439,3 millones de dólares, un descenso de 3,7 por ciento en volúmenes y un aumento de 13,5 por ciento en valores respecto del año previo. Con respecto a las oleaginosas, en este período se exportó un total de 6,3 millones de toneladas de granos por un valor de 4209,1 millones de dólares, lo que representó una suba de 1,5 por ciento en cantidades y de 11,6 por ciento en valores con respecto a 2021.

La Fundación Wikimedia fue condenada por un tribunal de Moscú a pagar una multa de dos millones de rublos (unos 24.300 dólares), al acusarla de no borrar de la enciclopedia online Wikipedia los artículos que contienen "información falsa" sobre la operación militar en Ucrania. Se trata de información en la entrada titulada "La ocupación rusa de la provincia de Zaporiyia", cuya eliminación ya había sido solicitada por la Fiscalía rusa. Esta fue la sexta multa impuesta a Wikipedia por las autoridades rusas, cuyo monto total ascendió a 11.8 millones de rublos (el equivalente a unos 143.700 dólares), informó la agencia de noticias Sputnik. A fines de marzo, el Servicio Federal de Alguaciles de Rusia inició un procedimiento contra Wikimedia por no pagar una de las multas. En Rusia, las principales redes sociales extranjeras, como Facebook, Twitter e Instagram, fueron bloqueadas y Google fue condenado en julio a pagar 360 millones de dólares por no eliminar unos contenidos de YouTube que criticaban la invasión en Ucrania.

La radio pública estadounidense NPR decidió dejar de usar sus 52 cuentas en Twitter como respuesta a la decisión de la empresa de Elon Musk que la etiquetó como medio financiado por el gobierno. “Creemos que esta etiqueta pretende cuestionar nuestra independencia editorial y socavar nuestra credibilidad. Si siguiéramos tuiteando, cada mensaje llevaría esa etiqueta engañosa”, ha indicado NPR. La radio sostiene que es una organización privada sin ánimo de lucro con independencia editorial y que recibe menos del 1 por ciento de su presupuesto anual de 300 millones de dólares de la Corporación Pública de Radiodifusión (CPB), financiada con fondos federales.