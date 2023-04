Cinco personas serán llevadas a audiencia imputativa luego de haber sido detenidas en el marco de 18 allanamientos realizados en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria por el delito de sustracción de cables de tendido eléctrico, cables de tendido de fibra óptica, flexibles de bronce, medidores de gas y medidores de agua. Al mismo tiempo, durante los operativos, la Secretaría de Control Municipal clausuró 15 locales que funcionaban como chatarrerías. Los arrestados serán acusados por el delito de encubrimiento y se solicitará que queden en prisión preventiva. Para el fiscal que tiene a cargo la investigación, Matías Ocariz, “el saldo es muy positivo y es el puntapié inicial para seguir avanzando porque acá hay varios eslabones. Sabemos que están quienes producen los robos, que es el más bajo, y las chatarrerías como las que fueron clausuradas. Y sabemos que hay otros eslabones más arriba. Sin duda, hay una economía delictiva“, aseguró.

La investigación comenzó con una causa por robo de cobre en la vía pública y el operativo permitió la recuperación de “elementos de mucho valor“ de algunas empresas. Además, el fiscal indicó que “se trata de una situación grave que se viene produciendo desde hace mucho tiempo en Rosario, y que incluso puede ocasionar peligro como cuando se roba un medidor de gas”.

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Juicio, y se realizaron con intervención de personal de la Agencia de Investigación Criminal, junto a representantes de Aguas Santafesinas, Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad, EPE y Litoral Gas.

En cuanto a control municipal se dispuso la clausura de 15 galpones (tipo chatarrería), además de las intimaciones de cada caso en particular. Carolina Labayrú, titular del área de control municipal dijo al respecto que algunos de los locales “tenían violaciones de clausura, la mayoría no tiene habilitación y tienen denuncia penal realizada. Esto es muy bueno porque habla de un trabajo en conjunto de una mesa que se armó no solo con Fiscalía, sino también con el Ministerio de Seguridad y con las empresas de servicio. Es muy bueno porque refuerza nuestro trabajo“.

Personal de la Brigada Operativa Departamental de la AIC desplegó el operativo en la zona de calles 27 de Febrero y Perú, 27 de Febrero al 6800, Colombia al 1700, Sorrento y las vías férreas, Pasaje Franco al 2000, Villa del Parque al 4500, Villa del Parque y Domingo Candia, Provincias Unidas al 320 bis, Bv. Avellaneda y Lamadrid, Provincias Unidas al 3900, Calle 1818 Nº 4500, Rivero al 6600, Felipe Moré entre Rivero y Delior, Rouillón al 3200, Campbell y José Ingenieros, todos de la ciudad de Rosario. Además, en Los Andes al 3300, 25 de Diciembre y Los Andes de la ciudad de Granadero Baigorria; Soldado Aguirre y Newbery de Villa Gobernador Gálvez.

Los detenidos fueron identificados como F. R. de 68 años, de Granadero Baigorria; L. S., de 28 años, en calle Felipe Moré y Deloit; D. H., de 68 años, en calle Villa del Parque al 4000; E. S., de 55 años, en calle Villa del Parque 4500; y E. S., de 33 años, en Colombia 1721.

En los allanamientos se secuestraron 8 baterías de respaldo energético a base de gel correspondiente a la empresa de Telecom, valuadas en $250.000 cada una, bolsones arpilleros contenedores con gran cantidad de chapas con inscripciones de medidores monofásicos hasta con números de serie pertenecientes a la EPE, bolsones de tela con recortes de cables para distintas tensiones, llaves de línea de cobre perteneciente a Aguas Provinciales, vallas de cercamiento tipo corralito de las cuales 7 fueron reconocidas por la Municipalidad de Granadero Baigorria y las restantes son propiedad de Aguas Provinciales.