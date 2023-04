El guardaespaldas fue uno de los films emblemáticos de los 90. Protagonizado por Kevin Costner y Whitney Houston, se convirtió en un éxito de taquilla en 1992 y popularizó la canción "I Will Always Love You", cuya versión original escribió y estrenó Dolly Parton en 1974.



La película derivó en un musical y en la puesta de Manchester tuvo esta semana una cuestión muy especial: el público comenzó a corear el hit de la obra, a cargo de Melody Thornton, y se produjo un pequeño disturbio. Hubo quienes pidieron silencio, pero gran parte de la audiencia se sumó al coro improvisado.

Según la revista Variety, "dos mujeres fueron sacadas a la fuerza del teatro por seguridad, y varios autos de policía llegaron para supervisar la evacuación del teatro después de lo que los clientes en las redes sociales describieron como 'peleas en los pasillos' e incluso 'un mini motín'”.



No es la primera vez que este espectáculo vive una situación así: una producción de Glasgow también estuvo sujeta a interrupciones similares, con incidentes repetidos de asistentes al teatro que intentaban "superar" a los actores.