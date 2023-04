La reñida votación del pliego de Gonzalo Armas como defensor regional de Rosario, que rechazó la postulación por 33 votos a 30, dejó dudas y críticas. “Lo de Armas fue un hecho muy grande de injusticia, porque Gonzalo es una persona muy valorada, con una trayectoria muy buena en la defensa pública, pero además una trayectoria previa en la justicia federal, en derechos humanos, trabajó en una fiscalía en derechos humanos, en delitos de lesa humanidad, tiene una gran trayectoria”, dijo la diputada Matilde Bruera, del Frente de Todos. En el mismo sentido se expresó el diputado del Frente Social y Popular, Carlos del Frade. Quienes bocharon a Armas fueron el Partido Socialista y el sector del radicalismo que responde a Maximiliano Pullaro. “Creo que no pasa por una cuestión de que no me quieren a mí, quieren promover otra figura. No creo que sea un tema personal en contra mío, más de uno de ellos me habló en privado y me lo aseguró”, dijo Armas ayer, en diálogo con Radio Nacional Rosario, quien afirmó: “lo que están tratando de promover es a un cuadro de los grupos de ellos. Me parece que quedé en el medio porque me interponía”.

Para Armas, se trata de “decisiones políticas de grupos partidarios, que han tenido, tienen o les interesa tener injerencia en el nombramiento de determinados actores judiciales”. Por eso, consideró, se buscaron “argumentos ficticios”, como su supuesta amistad con el ex ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain o la propiedad sobre 43 lotes en Arocena, producto de una herencia. “En realidad, uno ya sabe que cuando entra en este tipo de proceso, las mentiras pueden formar parte del derrotero, pero a los que no estamos acostumbrados, a los que no nos interesa tanto la exposición pública, nos golpea y sobre todo a la familia de uno”, expresó su malestar.

Con esta votación, y dado que el cargo de Defensor regional -hoy a cargo de Gustavo Franceschetti- vence el próximo 20 de abril, se abren dos posibilidades: que el gobernador envíe otro pliego de los ternados por el Consejo de la Magistratura, esto es Mariano Bufarini, quien fue director del Servicio Penitenciario provincial durante el gobierno de Hermes Binner y Martín Riccardi. Si eso no prospera en tiempo récord, la propia Estrella Moreno Robinson podría designar a un defensor regional interino.

Armas concursó como defensor público en 2013, y se postuló tanto para conducir el Servicio Público de la Defensa Penal a nivel provincial como regional. Quedó ternado en ambos cargos, y el gobernador Omar Perotti envió su pliego como defensor regional. Entre las críticas que se difundieron antes de la votación, se habló de una amistad de Armas con el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. “Nadie le pregunto a Saín la relación que él tiene conmigo. La realidad es que a Marcelo Saín lo conocí en foros de debate, charlas, en el ámbito de la seguridad democrática y los derechos humanos. Pero hace más de 10 años que yo no intercambio ni un saludo con Sain, así que no puedo tener una relación de amistad con él”, expresó Armas.

El profesional considera que esa “acusación” nació a partir de un twit sobre Nadia Schujman, que tuvo a su cargo la Agencia de Control de Fuerzas de Seguridad durante la gestión de Sain, y hoy está procesada. “Esto surge a partir de la publicación de un twit que hice hace tiempo. Yo a Nadia la conozco como militante de Derechos Humanos y no encuentro punto de contacto entre la militancia de Derechos Humanos con un abuso desde el Estado hacia derechos individuales. Ahora, eso no significa opinar sobre una causa en la que yo no intervengo”, puntualizó para decir que no tiene “elementos como para hacer valoraciones”. Ratificó su respeto a “las instituciones”, como “actor del poder judicial”.

El otro punto es el de los lotes en Arocena. “Son unos lotes familiares que vienen de mi bisabuelo, o sea, pasó por abuelos y tíos abuelos, luego por mi madre, con mi tía y otros familiares más, y después terminó derivando en esos 43 lotes, que el 33% son de un familiar, el 33% de otro familiar y el 33% nos pertenece a los seis hermanos que heredamos a mi madre. O sea, cuando uno hace la cuenta, yo tengo más o menos el 6% de esos lotes y esos lotes, no están ocultos. No veo cuál es el inconveniente de tener un patrimonio, que no lo tengo, pero si lo tuviera, no sé cuál sería la irregularidad”, explicó Armas.

Afirmó además que no hubo “ninguna irregularidad”, ya que esos lotes están declarados y tributan. “Son bienes de escaso valor comercial, que se encuentran situados en la zona rural de Aracena, que encima están usurpados actualmente. Son de muy poco valor. No forman parte ni integran mi cotidianeidad. Cuando a mí me pregunta la diputada (del Partido Socialista) Clara García, yo mencioné que a mí también me había sorprendido en el API cuando me había referenciado esos bienes, pero no dije que no los conocía”, siguió el relato del abogado defensor. Las diputadas socialistas García y Lionela Cattalini dijeron que él había “faltado a la verdad”, pero Armas lo desmiente.

“No encuentro el punto de contacto entre esa propiedad heredada de escaso valor, de la que tengo un ínfimo porcentaje, y cómo eso puede llegar a incidir o afectarme respecto de una valoración ética o moral para ocupar una función pública. Yo llevo muchos años trabajando en el Estado y la verdad es que si lo único que hay en contra mío es ese patrimonio, habla bien de mí”, consideró el abogado defensor.