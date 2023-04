Desde Santa Fe

En la Asamblea Legislativa del jueves, el diputado de la Coalición Cívica Sebastián Julierac colgó un cartel delante de su banca: “Soy decente no necesito fueros”. El mensaje ya es un clásico de las últimos plenarios de diputados y senadores: reclamarle cara a cara al senador Armando Traferri que no se escude en los fueros absolutos –ratificados incluso por un fallo de la Corte Suprema de la provincia- para no dar explicaciones en la causa en la que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le pidieron su desafuero en diciembre de 2020, sin éxito. “Lo que pasa con el senador Traferri, que hace caso omiso a una exigencia de la justicia, no puede ser tolerado por el sistema político de Santa Fe. Yo no quiero ser parte de eso”, se quejó el legislador.

Julierac sorprendió con su demanda política, como antes –en otras asambleas- ya la habían planteado sus colegas de la UCR Fabián Palo Oliver y del Frente Social y Popular, Carlos del Frade. Incluso, Palo Oliver propuso una reforma del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia “para que cualquier legislador pueda y deba presentarse en sede judicial, como lo tiene que hacer cualquier ciudadano”. Su proyecto de ley duerme en la Cámara, desde octubre de 2021.

“Hasta ahora se habló mucho, pero falta hablar de los fueros”, dijo Julierac. Entre quienes lo escuchaban estaba Traferri. A la derecha tenía a los senadores Germán Giacomino (UCR) y Marcos Castelló (PJ), en la fila de atrás al senador Lisandro Enrico (UCR) y a unos metros a otros dos senadores peronistas: Alcides Calvo y José Baucero.

“Todas las personas somos iguales ante la ley", en la Argentina. “No hay ninguna justificación para que nosotros, los legisladores, nos creamos superiores y que podamos eludir la ley”, dijo Julierac. Y convocó a sus pares a “trabajar en la reforma del Código Procesal Penal de la provincia” –que es la propuesta de Palo Oliver- para frenar “esta interpretación del uso de los fueros que hoy nos avergüenza a los santafesinos y a los legisladores que somos decentes”.

“Yo no necesito fueros, no quiero fueros y no debemos tener fueros”, insistió Julierac. “Pero si los tenemos, deben ser para nuestro trabajo legislativo, nuestras expresiones como legisladores y no por delitos comunes que se nos imputen o por los que seamos procesados”.

“Lo que pasa con el senador Traferri, que tiene una exigencia de la justicia a la que hace caso omiso no puede ser tolerada por todo el sistema político de Santa Fe o por gran parte del sistema. Yo no quiero ser parte de eso”, advirtió.

En los fundamentos de su proyecto de ley, Palo Oliver dijo que urge la reforma del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe para que “cualquier legislador pueda y deba presentarse en sede judicial, como lo tiene que hacer cualquier ciudadano”. “Así las causas podrán continuar hasta su conclusión”, habrá “mayor transparencia”, se evitará “la idea de que los fueros permiten eludir el accionar de la justicia” y “nosotros los legisladores, podremos demostrar donde corresponde nuestra inocencia, frente a las imputaciones que puedan hacerse en nuestra contra”.

“Debemos discutir el alcance de los fueros”, insistió Palo Oliver en otra de sus intervenciones en el recinto. “Hay que impedir que legisladores de la provincia que pretenden evadir la acción de la justicia, no lo puedan hacer. Es necesario para las instituciones de la provincia. Y que tanto en el Senado y en la Cámaras de Diputados no haya legisladores que eviten la acción de la justicia”. “Es una deuda que tenemos”.

Palo Oliver es el autor del proyecto de ley. Lo acompañan con sus firmas sus colegas Agustina Donnet y Rubén Giustiniani (Igualdad), Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Damaris Pacchiotti (Ciudad Futura), Mónica Peralta (GEN) y Alejandro Boscarol (UCR).