Fernando Mario Nicolás Romero trabaja en el Ministerio Público de la Defensa de La Rioja. Es Defensor Oficial Transitorio, y actualmente está envuelto en graves acusaciones por parte de su ex mujer y su actual pareja. Tiene una orden de prohibición de acercamiento a su ex esposa y madre de sus hijos, quien sostiene que teme por su vida debido a la impunidad con la que funcionario público estaría operando dentro del sistema judicial.

MV se separó hace 3 años del abogado Fernando Mario Nicolás Romero. “Él siempre me controló, y eso no dejó de suceder tras el divorcio”, manifestó la ex esposa del funcionario público en diálogo con La Rioja/12. La mujer relata muchos episodios que describen la violencia de género padecida durante 13 años de convivencia con su ex, el actual Defensor Oficial de la Provincia. “Nunca lo denuncié porque siempre traté de evitar los conflictos, pero hoy tuve que salir a buscar protección y exponer la situación porque tengo mucho miedo”, explica MV.

MV cuenta que el episodio que desencadenó su necesidad de denunciar, se desprende de una escalada de violencia que ella venía minimizando para mantener una buena relación con el padre de sus hijos. “Yo siempre cedí en todo para evitar problemas, nunca reclamé ni siquiera que me vendiera la casa para dejarme sin patrimonio tras el arreglo de divorcio que él realizó. Nunca cuestioné lo que él decidió pagar por alimentos, ni siquiera inicié acciones legales cuando a él ha obstruido el vínculo con mis hijos desobedeciendo lo pactado en nuestro régimen de comunicación. Tenía tan naturalizado su control, que lo asumía como normal”, lamenta. "Hoy creo que mi ex es una persona peligrosa, que violenta con una impunidad que me hace temer por mi vida y la de nuestros hijos” advierte.

En la denuncia que MV realizó el 02 de abril de este año describe que Fernando Mario Nicolás Romero llegó a su domicilio llevando a los hijos que tienen en común, y en ese marco atacó a su actual pareja desencadenando un violento episodio frente a los niños y ella. Los dos hombres escalaron tanto en violencia que no solo se golpearon, sino que dañaron mutuamente sus vehículos. Pero solo uno de ellos fue detenido: la actual pareja de MV. “Hace dos semanas que mi actual pareja está privada de su libertad, fue excluido por orden de la Justicia del hogar que compartimos, y a mi ex no le pasa nada, y mientras yo estoy sola en casa con miedo, él le dice a nuestra hija que está por conseguir un arma”, cuenta MV preocupada.

Según lo que MV relata, Fernando Romero venía manifestando hace unos meses su desagrado respecto a la actual pareja de la madre de sus hijos exigiendo a su exesposa que dejara de convivir con él. “Con mi actual pareja convivimos hace 2 años, siempre se llevaron bien con mi ex, siempre me colaboró con la tarea de cuidado de los chicos, pero de un día para el otro mi ex empezó a exigir que mi pareja se mudará”, sostiene MV.

En el marco de estas exigencias, como ella no cedió ante esta imposición de su exmarido, Romero empezó a retener a sus hijos los días que no les tocaba visita con él. MV realizó varias exposiciones policiales que describen como su ex retenía a sus hijos poniendo como condición de que no volverían a su hogar hasta que la actual pareja de MV se fuese a vivir a otro lugar.

“Lo que me asusta es la impunidad con la que logra imponer su voluntad en nuestras vidas, siendo funcionario del Ministerio Público Fiscal, él quería a mi pareja fuera de la casa y logró que eso fuese una resolución del estado, denuncia MV a La Rioja/12. “Mi pareja fue detenida sin siquiera haber tenido la oportunidad de denunciar ante la justicia que fue atacado en su casa por mi ex”, reclama.

“Evidentemente no estamos en las mismas condiciones ante el sistema judicial, y siento que tener a mi pareja presa mientras él está en libertad y asusta a nuestra hija con lo del arma es parte de la ostentación de poder con la que siempre logró disponer de nuestras vidas”, concluyó MV.