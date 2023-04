Medio centenar de empresarios pymes participarán de la segunda misión comercial al sur de Brasil, organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que incluye la participación en la feria de supermercadistas que se realiza entre el 18 y el 20 de abril en Curitiba. "Nos relacionamos con colegas brasileños para luego facilitar el comercio de las pymes de manera directa", señaló el presidente de CAME, Alfredo González. Para apuntalar los contactos realizados en la primera misión comercial, la CAME tendrá un stand propio en Expo Apras '23, la Feria y Convención Paranaense de Supermercados. El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y Chaco, Jorge Capitanich, estarán en el encuentro.