#CualquieraPuedeGooglear Clic en directo: mientras completa la grabación de su próximo disco a las órdenes de Gustavo Santaolalla, Massacre prepara su show Riesgo Rex, el 19/5 en el Teatro Gran Rex. Clic y sigue girando: el Dúo Dø inicia tour por Japón, con shows en Tokio, Osaka y Kioto. Cicloclic: inicia el ciclo Ni groupies ni musas, sobre mujeres en situación de industria musical, con charla+show y participaciones de Mavi Díaz, Maitena Aboitiz, PIBA y La Valenti (20/4, Casa del Bicentenario).

#Cursos&Concursos El escritor Fabián Casas inicia su taller anual Nómade sobre poesía, ensayo, cine y narrativa (Librería del Fondo). Y empieza la Clínica del Intento, de fotografía y performance, en formatos presencial y virtual, coordinada por Wo Portillo del Rayo.

#CoverMe Ana Patané publicó Ajeno al tiempo, su disco temático de versiones de canciones de Hermética viradas al tango, con invitadxs como Juanito el Cantor, Noelia Sinkunas o Lucy Patané. Además, The End celebra los 50 años del álbum The Dark Side of the Moon con tributo en vivo a Pink Floyd (29/6, Luna Park).



#Pantallazos La segunda de las tres funciones que Bizarrap ofrecerá en el Hipódromo de Palermo tendrá streaming en directo, el 21/4 en DirecTV GO y luego quedará disponible en el menú de DirecTV. Además, el BAFICI incluirá funciones de Llamen a Joe, el documental de Hernán Siseles sobre el mítico abogado rocker Joe Stefanolo, en el que participan Andrés Calamaro, Andy Chango, Joaquín Levinton y Andrea Prodan, entre otros (20, 26, 27 y 30/4, distintas sedes).

#SessionConAmor Cítrico compartió Café, punta de lanza de su Sentimental Session Live, grabada con formato de banda y con participación de Nico Cotton y Goyo Degano, de Bandalos Chinos.







Encontrá más notas del NO acá, o suscribite a nuestros newsletters para recibir todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y los recomendados, directo en tu email.