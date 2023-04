Desde Curitiba, Brasil.

"A cada ámbito que van dicen lo que quieren escuchar, van a la Rural y dicen que hay que bajar retenciones, van a un encuentro con grandes empresarios y sugieren bajar impuestos", reflexionó Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, en una rueda de prensa con periodistas celebrada en Brasil en el marco de la feria supermercadista Expo Aprás 23. Del encuentro participan empresarios de la industria PyME nucleados en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El evento es corolario de la misión comercial y encuentros con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de Paraná (Sebrae-Pr) realizados a fines de 2022 en las ciudades de Curitiba y Maringá. El sur de Brasil es "la primera escala para las exportaciones regionales de una empresa PyME", señaló Alfredo González, presidente de CAME.

"Bajo la palabra 'cambio' llegó lo que llegó y yo soy la contracara de eso", sentenció Scioli, al ser consultado sobre las recientes declaraciones de Patricia Bullrich en la convención del Hotel Llao Llao. "El camino no es dinamitar todo, el camino es el desarrollo, el crecimiento de la competitividad, el avance que representará Vaca Muerta, la agregación de valor en la minería y la construcción de nuevas viviendas", afirmó. Respecto a la suba del dólar blue dijo que "hay que reconocer los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para estabilizar la economía y dar previsibilidad a empresarios y trabajadores".

Scioli también se refirió a cuestiones que forman parte de la agenda bilateral de relaciones económicas con Brasil. Informó que se avanza en el financiamiento a empresas que operan la construcción del gasoducto Néstor Kirchner a través del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de Brasil, específicamente en el caso de Techint para la compra de tubos. Sobre el swap que deseaba firmar Argentina con el Banco Central de Brasil, indicó que se deberá aguardar ya que tiene que pasar por el congreso brasileño y no es algo sencillo. Y respecto al Sistema de Pagos en Moneda Común dijo que se están discutiendo los plazos para el clearing bilateral puesto que uno diario sería costoso de mantener para Argentina.

Tanto Scioli como Alfredo González, de Came, destacaron el rol de las empresas alimentarias como importantes dinamizadoras del comercio regional con Brasil. "Río Grande superó a San Pablo como principal destino de las exportaciones argentinas el año pasado", cuantificó el embajador, además de ponderar el mercado del Estado de Paraná, sur de Brasil, con más de 12 millones de habitantes.

Otras industrias que mencionó en la rueda de prensa fue la automotriz: "Estamos solucionando el tema de faltantes de semiconductores que se vivió en la pandemia". Las alimentarias que representaron al país en la megaferia supermercadista Expo Aprás 23 fabrican productos orgánicos, nueces, vino, aceite de oliva, harina de trigo, manteca, maní, y provienen de nueve provincias: Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Rio Negro.

"No se trata solamente de alimentos sino de servicios, como el logístico y otros basados en conocimiento que acompañan a CAME en esta exposición", señaló Alfredo González. Se trata de una inversión a mediano y largo plazo, los empresarios PyME ingresan a Brasil, especialmente al sur como primera puerta del comercio regional. En ese sentido el secretario general de CAME, Ricardo Diab, es una pieza clave desde inicios del Mercosur, puesto que ha trabajado en profundizar diferentes esquemas de negocios.

González también habló de un hub logístico que está en vías de desarrollo en la ciudad de Curitiba para "vender a clientes brasileños que, conocemos, prefieren comprar en moneda local y a una escala más pequeña". Habló de dificultades burocráticas también para ingresar "hasta los productos que venían como muestra para la feria". Curitiba aparece en la perspectiva empresaria como el próximo puerto para la región latinoamericana, siguiendo al puerto de Salto.

Definiciones PyME sobre la política

En diálogo con periodistas, González mencionó que el dólar agro "beneficiará a pocas economías regionales entendiendo que la mayoría de los productores ya tienen el grueso de la cosecha comprometida, es decir, vendida a exportadores". Por otro lado subrayó la posibilidad de reducir costos de comercialización con la Hidrovía Paraná-Paraguay.

En relación a los últimos dichos de la candidata presidencial, Patricia Bullrich, advirtieron que "lo que plantea es una salida de shock que no puede aplicarse en todos los ámbitos, pero hay margen para avanzar en un mayor ajuste del gasto de la política, el déficit de empresas públicas y los grandes empresarios que viven a costa de la obra pública" son las tres alusiones que compartió Dino Minozzi, secretario de Servicios de CAME.

Por el lado de las perspectivas económicas, Fabián Castillo, vicepresidente de CAME, indicó que "hoy se vive una situación crítica por la dificultad para conseguir insumos y varias líneas de producción están interrumpidas, las subas de precios muchas veces están ligadas con esa situación". Además señaló los problemas para el acceso al crédito de las familias "con tasas de interés en niveles altísimos y límites de financiación que los bancos rechazan ampliar".