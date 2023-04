Desde Santa Fe

Partido Justicialista santafesino expulsó ayer de sus filas a un ex diputado provincial que operó como agente secreto del Ejército durante la dictadura, Julio Adelaido Ramos, a una semana de que el Tribunal Oral de Santa Fe lo condenara a siete años de prisión por el secuestro y torturas a un ex compañero de militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Luis Felipe Solé, en 1977. “Una decisión unánime del congreso provincial del PJ”, dijo el jefe del bloque peronista en la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, quien el martes solicitó al presidente de su partido, Ricardo Olivera, que se cancelara la ficha de afiliación al represor y ayer, más de 220 congresales –del máximo órgano partidario- aprobaron la propuesta a mano alzada y aplausos. “En el PJ de Santa Fe no hay lugar para los genocidas”, ratificó Busatto.

Ramos es el octavo condenado por delitos de lesa humanidad que expulsa el PJ de Santa Fe desde 2011, en un hecho que no tiene antecedentes en la Argentina y en América Latina. Cuatro de ellos operaron como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército y dos se reciclaron en democracia como diputados provinciales: Ramos y Pedro Rodríguez.

Busatto impulsó la expulsión de Ramos con el apoyo de la vicepresidenta del PJ Norma López y el líder de la CGT Santa Fe y secretario general de la Asociación Bancaria, Claudio Girardi, quien ayer participó del congreso partidario –junto a otros dirigentes sindicales. Y calificó la decisión como “un acto de coherencia con las premisas de derechos humanos de nuestro movimiento”. Ramos fue condenado a siete años de prisión por la “privación ilegitima de la libertad” y “tormentos agravados” de Solé, que era trabajador y militante de la Asociación Bancaria.

“Para nosotros es motivo de orgullo tener en el PJ una conducta reparatoria de nuestros compañeros torturados, asesinados y desaparecidos por la dictadura”, dijo Busatto en el congreso. “En función de nuestra historia quiero reivindicar al ex presidente Néstor Kirchner, que en 2003 inició una política de memoria, verdad y justicia y bajó los cuadros de los genocidas”. “La reparación histórica de hoy fortalece ese camino que se inició en 2003 con la derogación de las leyes de impunidad”.

En esa línea, Busatto recordó que la purga de represores en el PJ comenzó en 2011 por iniciativa de su entonces vicepresidente Jorge Fernández, ex viceministro de Defensa de la Nación. Incluso, el propio Busatto propuso en 2012 y 2013 la expulsión de otros represores que participaron en “delitos gravísimos” del terrorismo de estado. “Hoy, trece años después de haber empezado ese proceso histórico de reparación (en 2011) venimos a pedir la expulsión inmediata de Julio Adelaido Ramos, condenado por delitos de lesa humanidad”.

“Ramos fue PCI del Destacamento de Inteligencia Militar de Santa Fe en 1976 y 1977. Un buchón, un informante de la suerte de nuestras compañeras y compañeros detenidos, torturados y en muchos casos muertos”, agregó el legislador.

“Fuimos el primer partido de América Latina en reparar a los perseguidos del terrorismo de estado con la expulsión de los represores. Hoy venimos a pedir la expulsión de un genocida que no merece ser recordado en la historia institucional de Santa Fe como parte de este orgulloso partido que reivindica las luchas de las mayorías y construye memoria, verdad y justicia. Para tener un país y un partido con futuro tenemos que reconstruir nuestro presente y no olvidar nuestro pasado. ¡Memoria, verdad y justicia a 40 años del retorno democrático! En el PJ no hay lugar para los que los genocidas”, señaló Busatto.

Ya son ocho los represores expulsados en los últimos doce años:

*2011: Mario José Facino (ex jefe de la comisaría 4ª y ex presidente comunal de Rincón) y Eduardo “Curro” Ramos (ex oficial de Inteligencia de la Policía de Santa Fe)

*2012: Horacio Américo Barcos (PCI del Ejército). El trámite quedó inconcluso por su fallecimiento.

2013: Roberto Martínez Dorr (ex comisario) y Eduardo “Tucu” Constanzo (PCI).

*2017: Pedro Rodríguez (ex diputado provincial) y Carlos Sfulcini (PCI).

*2023: Julio Adelaido Ramos (PCI).

