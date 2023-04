Central jugó el mejor partido del torneo y doblegó en el juego a Boca en casi toda la tarde. Pero se jugó poco. Hubo muchas protestas. Nervios generalizados como si se tratara de una final. El mediocampo canaya entregó una actuación destacada que no alcanzó. Porque incluso con línea de cinco en el fondo en el tramo final el equipo eligió jugar en su campo, sin la pelota, y un descuido en la marca le arrebató el triunfo con un gol agónico de palomita de Figal. La tarde de fútbol había entregado un golazo de Giaccone, un raro tanto de cabeza de Payero y una gran combinación en la conquista de Veliz.



Central hizo dos golazos: uno de Giaccone, en genial jugada individual dentro del área menor; el otro con una buena composición colectiva que culminó con definición de Veliz. La superioridad de Central fue clara. En el primer tiempo Malcorra, Ortiz y Campaz interpretaron mejor el partido jugando con la pelota y en general al espacio vacío. Boca, en cambio, sufre por una actualidad crítica y en la primera parte nunca hizo nada importante. Payero fue el primero en probar al arco. Pero cuando Central llegó al área rival fue más profundo y lo tuvo Campaz con una buena volea que desvió Romero. Boca se estaba esforzando por mantenerse en partido, objetivo de mínima de todo equipo sin confianza y en racha negativa. En eso estaba el xeneize cuando Giaccone sorprendió a todos con un golazo que lo tuvo en el área chica con una gambeta y definición sin ángulo, alto y al primer palo.

En el complemento Boca cambió desde el arranque con los ingresos de Sandez y Roncaglia. Pero fue el canaya el que sabía lo que hacía: Campaz lo perdió ante Romero y Alan Rodríguez se acercó con tiro libre al travesaño. Boca salió de su peor momento del partido con un centro de Villa que ganó por arriba Briasco y desvió el balón al segundo palo para el cabezazo de Payero. Con Broun pisando la línea de gol el balón se le metió por arriba por sobre el segundo palo donde tampoco la pudo sacar Quintana. Dos cabezazos en el área chica que todo el fondo canaya solo miró.

El empate no le cambió nada a Central. El partido se mantuvo en la misma línea: Central jugando con la pelota y Boca haciendo lo que podía. Por eso el segundo gol canaya fue una consecuencia de su producción. Malcorra encontró a Campaz por izquierda, solo, y el colombiano tiró un centro pasado para el ingreso de Veliz, quien tocó sobre el segundo palo.

Boca estaba superado, aturdido y salió de la crítica situación cuando el partido de detuvo por varios minutos por pelea entre Mallo y Romero y luego de una queja vehemente de Russo ante Penel por un cambio que no le dejaron hacer. Russo se apropió de todo el protagonismo cuando fue expulsado y demoró mucho en dejar la cancha. Cuando el partido se retomó Boca ya no estaba comprometido en su área. Central se tentó por esperar el final más cerca de Broun, ya con Komar, y en la última lo empató Figal al imponerse por arriba en el área chica en una pelota que metió de cabeza Vázquez y que volvió a tener a Broun sin reacción bajo los tres palos.













2 Central

Broun 5



Martínez 6



Quintana 5



Mallo 5



Alan Rodríguez 6



Giaccone 8



Ortiz 8



Montoya 8



Malcorra 7



Campaz 7



Veliz 7



DT: Miguel Russo

2 Boca

Romero 6



Advíncula 6



Figal 6



Valentini 5



Barco 4



Pol Fernández 5



Varela 5



Oscar Romero 4



Payero 7



Villa 6



Merentiel 4



DT: Jorge Almirón

Goles: 24m Giaccone (C). ST: 18m Payero (B) y 24m Veliz (C) y 54m Figal (B).

Cambios: ST: Desde el inicio Sandez por Valentini y Roncaglia por Barco (B), 10m Vazquez por Romero y Briasco por Merentiel (B), 27m Infantino por Giaccone (C), 39m Martínez Dupuy por Veliz (C), Mac Allister por Malcorra (C) y Medina por Varela (B), 48m Komar por Campaz (C).

Arbitro: Ariel Penel

Cancha: Central