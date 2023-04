Una nota amenazante fue encontrada esta mañana en el ingreso a la escuela Nº 485 Vicecomodoro Marambio, de Villa Gobernador Gálvez, donde varias familias fueron a buscar a los alumnos.

El papel fue hallado en la puerta de ingreso al establecimiento, aunque el contenido no se dio a conocer.

Si bien las clases no fueron suspendidas, muchos padres y madres fueron a retirar estudiantes, al tomar conocimiento de la situación. "Dijeron que apenas llegó la directora encontró una nota con una amenaza, y la llevó a la policía. Pero todavía no saben si van a dar clase a la tarde o no. Hasta ahora hay clases normal, pero acá nos vemos ni un patrullero”, señaló un papá en LT8.

El hecho se da en paralelo al comienzo del plan “Te acompaño”, anunciado por el Ministerio de Seguridad la semana pasada, para crear corredores seguros para evitar hechos de violencia o de amenazas contra las escuelas.

Noticia en desarrollo...