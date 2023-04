El paro del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (Siunfletra) se sintió con mucha fuerza ayer en esta región. La medida de protesta que comenzó a las 0 del lunes mantuvo cortados los principales corredores viales que utiliza el transporte de cargas de origen agropecuario. En los ingresos a Rosario los piquetes generaron serios problemas en el tránsito, generaron embotellamientos y complicaciones para circular. Según reportaron desde el sindicato, actualmente se encuentran en estado de emergencia. “Agotadas todas las instancias institucionales y formales inherentes a nuestra competencia nos vemos obligados a iniciar medidas de fuerza, las cuales tienen un solo objetivo: denunciar la compleja situación que afecta a la actividad y proponer distintas soluciones”, señalaron en un escrito.

El secretario general de Siunfletra, Mario Pereyra, dijo que, como la tarifa que manejan es orientativa, los empresarios no la respetan. “Hacen que el transporte viaje un 40% o 50% debajo de esa tarifa que firman las cámaras empresariales. Nosotros buscamos que se respete la tarifa piso, porque al cobrar ese porcentaje abajo lo primero que hacemos es no pagar el IVA, lo segundo que hacemos es que el convenio colectivo de trabajo de nuestros choferes no lo pagamos, no compramos insumos, porque además se agudizó todo esto. Por la sequía en el campo no hay trabajo, no hay exportación, no hay tarifa”, dijo.

Los cortes en la región, que se mantuvieron hasta la medianoche, estuvieron ubicados en la Autopista Rosario-Buenos Aires y AO12 (mano Rosario a la altura de General Motors), Ruta 34 y A012, Ruta 11 y A012, Ruta 11 y Ruta 10, Ruta 91 y Ruta 11. En tanto que en la Autopista Rosario-Santa Fe los cortes se están desarrollando en el kilómetro 19 (altura San Lorenzo), Km 30 (altura Villa La Ribera) y Km 51 (altura Maciel).

Por otra parte, antes de las 15 comenzó un piquete sobre Ovidio Lagos al 7200. Así se sumaron importantes demoras para viajar por la Ruta Provincial 18, uno de los caminos alternativos frente al corte en la autopista a Buenos Aires.

Desde el gremio señalaron que la situación es de emergencia y que agotaron todas las instancias de diálogo por lo cual debieron llegar a esta medida de fuerza a la que sostuvieron “se vieron obligados”. Estas protestas no solo afectan al trasporte de carga de cereales, también generan conflictos a otros sectores como quienes trasladan alimentos, correo y medicamentos, entre otros.

“Las principales problemáticas que atraviesan todas las ramas del transporte terrestre de cargas del país se encuentran enmarcadas en cuestiones tarifarias y de derechos laborales, que no fueron atendidas en los últimos años por aquellos que dicen ser 'formadores de tarifas y defensores de los trabajadores'”, aseguraron.

Aldo Fernández, referente del Sindicato Único de Fleteros, remarcó que "cuando se levantan las tarifas, al camionero no le llegan los incrementos", agravando así la precariedad del sector. El dirigente también apuntó que "la sequía aceleró esta problemática" y que las tarifas de los viajes se redujeron en torno al 40% durante el último mes.

También denunció "competencia desleal" por parte de las empresas que tienen posiciones dominantes en el sector. Citando a una de las exportadoras nacionales, sostuvo que "con una tarifa de referencia de $12.300 por 700 kilómetros salió ofreciendo $8.400" sin brindar explicaciones.

De esos 8.400 pesos al camionero le llegan 6.200, descontando la parte con la que se queda la empresa de fletes, agregó. Lo que esperan quienes están participando de los cortes es que los atiendan "autoridades nacionales para poder plantear estos inconvenientes".

Además de Rosario y la región, en Buenos aires también hay bloqueos en la zona de los puertos de Bahía Blanca, Necochea, Zárate y Lima.