Una delegación de alumnas de 5° año de la Escuela Secundaria ORT obtuvo tres medallas de oro y cuatro de plata en Robotraffic, la reconocida competencia de robótica en Israel que convoca a estudiantes de todo el mundo.

Isabella Mastrangelo, Sofía Pérez Voges y Florencia Grillo viajaron al evento organizado anualmente por el prestigioso instituto científico y tecnológico Technion, en la ciudad de Haifa. El certamen tiene como principal objetivo que los y las jóvenes se familiaricen con las normas de tránsito y desarrollen sistemas autónomos que permitan reducir el número de accidentes automovilísticos.

En diálogo con AM750, Isabella Mastrangelo explicó que los robots que construyeron y ganaron la competencia "vienen a simular lo que sería un automóvil autónomo, y lo que hacen es detectar señales de tránsito, peatones, para con los semáforos, etc.".

Además, señaló que en el "Club de Robótica" de ORT estudian Mecatrónica, y fue allí donde aprendieron los conocimientos para desarrollar dicha tecnología.

En el mismo sentido, Sofía Pérez Voges afirmó que las tres compañeras tienen un mismo objetivo claro a futuro: estudiar "algo relacionado con la tecnología", ya que es "algo fundamental" en sus vidas.

Además, indicó que trabajaron un año en el desarrollo de los robots, pero siempre hay que "arreglar o modificar" algo en ellos, por lo que "no se puede dar un tiempo determinado" a la realización de los mismos.

"Para nosotras fue un orgullo representar a las mujeres, porque la realidad es que las mujeres en tecnología no es algo que predomina", agregó Pérez Voges.

"Poder ir a Israel todas mujeres, que nos vaya muy bien y poder mostrar nuestro trabajo, que trabajamos en la robótica, nos gusta, nos va bien y podemos hacer lo mismo que los hombres, es muy importante para nosotras", finalizó.

En el mismo sentido, el profesor Rubén Krawicky afirmó que "la escuela viene trabajando hace años en el tema de inteligencia artificial en distintas formas: reconocimiento de objetos, reconocimiento visual, interpretación de textos, con lo cual para nosotros no es nuevo".

"Creo que lo más importante de esta competencia, no solo por los logros y el alto nivel que obtuvieron, es el hecho de que, al ser un equipo 100% femenino, abre puertas para futuros equipos de mujeres en un área donde las chicas en general no participan, pero no porque no lo puedan hacer, sino hasta por vergüenza y miedo", sumó.

"Han hecho historia, porque abrieron un montón de puertas a la participación femenina en este tipo de disciplinas", concluyó el docente.