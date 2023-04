Tres años después de declarada la pandemia de coronavirus, los reactivos del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar) han podido descansar. Hace una semana que en el laboratorio de ese efector municipal de salud pública no se registran casos positivos de covid-19. "Es una gran noticia y guarda relación con los cuidados de la población y las campañas de vacunación. Que la mayoría de la población esté vacunada conduce a este resultado", celebró el secretario de Salud, Leonardo Caruana.

Desde que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud autorizó al Cemar a realizar diagnósticos por coronavirus, en ese centro médico se realizaron 322.320 testeos. Y recién ahora la negatividad es completa en más de una jornada consecutiva, según difundió ayer la Municipalidad de Rosario.

"Esto nos sirve para hablar claramente de los resultados que tuvo la vacunación, y para continuar vacunando a los que no tienen todos los refuerzos, y para no bajar los brazos, sobre todo en lo que aprendimos con la enfermedad. Cuando todos nos cuidamos, los resultados cambian. Esto no es un hecho natural sino un hecho colectivo", recalcó el funcionario municipal.

La tendencia de muestras positivas venía en baja en las últimas semanas. "No significa que no vayamos a tener más contagios, pero hay otro rumbo. La enfermedad, si bien sigue manifestándose con algunos casos, pasará a tener cierta habitualidad como la gripe u otras enfermedades respiratorias, y el sistema sanitario no sufrirá el estrés de la pandemia, ni las personas tan graves consecuencias en su salud", valoró.

Caruana destacó ayer que "gracias al destacado recurso humano fue posible el trabajo realizado, que continúa los 365 días del año con la vigilancia permanente de aparición y seguimientos de casos originados en distintos virus respiratorios".

El secretario de Salud exhortó a mantener los cuidados aprendidos y no resignar los refuerzos de vacuna. "No sabemos qué pasará en el futuro en cuanto a la evolución del virus", alertó.

El responsable local del dispositivo desplegado en Rosario en tiempos de pandemia, destacó esta coyuntura respecto de la enfermedad detectada en diciembre de 2019, y declarada pandemia tres meses después. "En pandemia aprendimos que hay muchos cuidados a tener en cuenta: ventilar los ambientes, taparse la boca al estornudar, lavarse las manos, no concurrir a lugares públicos si tenemos síntomas de enfermedad respiratoria, y también colocarse todos los refuerzos de vacuna", enumeró.

El funcionario reflexionó sobre el fenómeno pandemia y sus incidencias en lo social. "La pandemia no fue solo un fenómeno biológico sino transformación de la vida cotidiana de las personas. Hemos perdido seres queridos, compañeros de trabajo, eso genera marcas en lo subjetivo, por lo que hay que seguir meditando, dialogando, problematizando, y no dar vuelta de página como si ya hubiera pasado. Pensar también en cómo este fenómeno impactó y profundizó indicadores sociales que tienen que ver con la desigualdad", dijo.

El laboratorio del Cemar fue el primero en Santa Fe en realizar tests moleculares desde marzo de 2020, cuando la peste aún era una incógnita y era preciso dimensionar la evolución del contagio. Para ello se dispuso un operativo de capacitación al personal, incorporación de equipos y se preparó la digitalización de miles de fichas epidemiológicas, reseñaron desde la cartera sanitaria.

En el Cemar funciona el laboratorio central donde se procesa el 75% de los 3 millones de tests covid que se han venido realizando cada año desde 2020 en la red de efectores municipales y provinciales.

"Este laboratorio, su equipo humano, fue referencia y pionera ya en la gripe A, y también en esta. Es de una jerarquía nacional con su red de efectores de salud pública, de gran excelencia en el diagnóstico, y eso no debe pasarse por alto", concluyó Caruana.