El mánager de Independiente Pablo Cavallero, que amagó con su renuncia en los últimos días, sostuvo que son "superiores a muchos equipos que están por arriba" y que cuando se les dé "un partido con victoria todo cambiará", por lo que no le preocupa el "descenso".



Independiente recibirá este domingo a las 18 a Belgrano de Córdoba en el estadio Libertadores de América, en la 14ta. fecha de la Liga Profesional, en una jornada en la que tratará de sumar una victoria luego de 12 partidos, por lo que están penúltimos con 10 puntos y a dos de Unión, ahora en zona de descenso.



"Nosotros tenemos 14 por delante en este torneo y debemos ir partido a partido. El nivel del equipo está por debajo de lo que podemos dar. Nos merecemos cuatro o cinco puntos más, lo que nos daría otro presente. Ese nivel lo vamos a ir consiguiendo y vamos a sumar nuevos triunfos", dijo el mánager en una nota con ESPN.



"Cuando venís a un equipo grande sabés que tenés que ser fuerte físicamente y mentalmente. La cabeza es lo principal para sostener el contexto que estamos viviendo, sabemos que debemos levantar el nivel individual y el entrenador Ricardo Zielinski lo está haciendo bien en el día a día. No es fácil agarrar en el contexto en que lo hizo Zielinski y le agradezco. Es un momento de paciencia. Los equipos se arman de atrás hacia adelante. Apuntamos a armar un contexto competitivo", determinó Cavallero.



Además, el ex mánager de Vélez comentó: "Habíamos charlado con varios entrenadores de nivel. Estaba la posibilidad de Gustavo Quinteros y dentro de las opciones que teníamos creíamos que Leandro Stillitano podía ayudarnos en ese contexto. Esto es por puntos y el fútbol te pone a prueba".



"Teníamos vistos varios jugadores para traer y reforzarnos en diferentes líneas, pero a veces no podíamos hacerlo por estar inhibidos. Para junio dependemos de levantar la inhibición del América para incorporar. La dirigencia está trabajando en eso. Llevamos un seguimiento muy grande de jugadores destacados. Estamos haciendo un cambio muy grande y profundo en divisiones inferiores. El futuro de todos los clubes está en el proceso formativo", cerró Cavallero.