La comunidad educativa de la Escuela General Justo José de Urquiza, del barrio porteño de Flores, suspendió hoy las clases por la presencia de roedores en el establecimiento y realizó al mediodía una movilización para reclamar una solución al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.



“Hoy fue como el basta porque encontraron ratas gigantes en la cocina y en el escenario de los chicos. Hace dos semanas venimos reclamando. Vienen, ponen cebos, pero las ratas siguen estando, no alcanza”, dijo a Télam Erika Romero, tesorera de la cooperadora de la institución.



Ante la presencia de roedores, la escuela General Justo José de Urquiza N° 9, ubicada en Yerbal 2370, suspendió hoy las clases y convocó una movilización de protesta desde la sede de la institución a partir de las 12.30.



“Queremos una solución más fuerte para que no haya más ratas”, exclamó Romero, quien se encontraba realizando carteles junto a otras madres del colegio para llevar a la movilización.



Este caso se suma al de la Escuela Técnica N° 9 "Ingeniero Luis Huergo", del barrio porteño de Caballito, donde un estudiante fue mordido por una rata dentro del establecimiento y la comunidad viene realizando desde el martes protestas para pedir la desratización efectiva del lugar.



Mariana, la madre de un alumno de la escuela Urquiza, dijo a esta agencia: “Como mamá me preocupa porque mi nene va ocho horas diarias todos los días. Es un niño que está en la salita, viven en el piso, siempre se tiran y después se llevan la mano a la boca y así vienen las enfermedades”.



“Había ratas en el comedor, en el patio. Hace como diez días que está avisado el Gobierno de la Ciudad pero no hacen nada. La semana pasada estaban en clase y los nenes vieron las ratas en la escalera”, contó a Télam, por su parte, Giselle, mamá de un alumno de quinto grado del colegio.



La Escuela Urquiza fue fundada en 1818, lo que la convierte en la más antigua de la Ciudad de Buenos Aires, y en ella funciona el Museo de Bellas Artes General Urquiza que cuenta con obras de Benito Quinquela Martín, Raúl Soldi y Mariette Lydis, entre otros artistas.



“Es una escuela museo donde hay cuadros por todos lados, hay un Quinquela, es un miedo que estén las ratas acá”, dijo al respecto Romero.



“La presencia generalizada de ratas en las escuelas de la ciudad tiene que ver con la baja del presupuesto educativo, puntualmente lo que tiene que ver con infraestructura y mantenimiento escolar, y también con una lógica mercantilista con la que se abordan estos problemas”, dijo a esta agencia Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UTE.



Además, destacó que se debe asegurar que el proceso de desratización se haga “completo” y advirtió sobre la necesidad de que se realice un trabajo que “coordine Educación con el Espacio Público de la Ciudad porque hay que desratizar los alrededores”. A su vez, comentó que también “hay escuelas con otras plagas como alacranes, cucarachas o panales de abejas”.



“Son cuestiones que el Gobierno de la Ciudad las puede solucionar, pero no lo está haciendo y entendemos que tiene que ver con la desidia y el desinterés que tiene por la educación pública”, concluyó.



Durante la jornada de hoy, la comunidad de la Escuela Técnica N° 9 "Ingeniero Luis Huergo", del barrio porteño de Caballito, realizaba distintas medidas de lucha como sentadas y un corte de calle previsto para las 19 para pedir mejoras edilicias y una solución a la presencia de ratas luego de que un alumno fuera mordido por un roedor este lunes.



La secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, resaltó hoy, en diálogo con Télam, la necesidad de “denunciar la situación de infraestructura de crisis que hay en la Ciudad de Buenos Aires”.



“Se puso en evidencia con la ola de calor, pero cada invierno también con la falta de calefacción. La convivencia con las plagas también es parte del deterioro de las condiciones de infraestructura. Por eso queremos denunciar el vaciamiento y deterioro de las condiciones que estamos trabajando con los pibes”, dijo.



Por otra parte, desde UTE-Ctera también reclamaron por la “desratización y limpieza completa con suspensión de clases” en la Escuela Infantil Nº 11, ubicada en el Polo Educativo María Elena Walsh, en el barrio Padre Carlos Mugica, en Retiro, a la que asisten 200 niñas y niños de 45 días a 5 años.



Asimismo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó a Télam que recibieron denuncias por presencia de ratas esta semana en la Escuela N° 3, la Escuela de Música N° 5 de Barracas y la Escuela N° 8 “Jorge Ángel Boero” de Villa Urquiza.