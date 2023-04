La actuación de Kiss en el cierre de la noche para concretar, ahora sí, su despedida del público argentino, marcará el punto saliente del festival Masters of Rock que el viernes tendrá por sede al Parque de la Ciudad coronando una grilla donde también se destacan Deep Purple y Scorpions.



El encuentro de hard rock develó la programación de una oferta con seis diferentes propuestas que se sucederán desde las 13.30 cuando la apertura esté a cargo de los locales Horcas.



Luego, a partir de las 14.30, será el turno del grupo de power metal sinfónico Avantasia encabezada por Tobias Sammet y a las 16 se anuncia la presencia de Helloween para continuar una relación con el público local que tiene como antecedente más inmediato la gira “United Forces Tour 2022″ con la que en octubre llegó al estadio Luna Park.



Los números principales de la convocatoria comenzarán a las 17.30 cuando el escenario lo ocupe el legendario grupo británico Deep Purple para concretar su regreso a Latinoamérica después de cinco años alistando a Ian Paice (batería y percusión), Roger Glover (bajo), Ian Gillan (voz, congas y armónica), Don Airey (teclados) y Simon McBride (guitarra).



Para las 19.45 se prevé la actuación de los alemanes de Scorpions, emblema de la mejor conjunción entre rock y balada con su actual formación que reúne a Klaus Meine (voz), Rudolf Schenker (guitarra rítmica), Matthias Jabs (guitarra líder), Paweł Mąciwoda (bajo) y Mikkey Dee (batería).



A las 22, en tanto, Kiss (que en abril del año pasado reunió a 50.000 fanáticos en el Campo Argentino de Polo para su adiós con el "End of the Road World Tour"), volverá en busca de ese último acto con sus protagonistas principales: Gene Simmons (voz y bajo), Paul Stanley (voz y guitarra), Tommy Thayer (guitarra) y Eric Singer (batería).