Dos equipos que muestran señales de cansancio por afrontar al mismo tiempo competencia internacional se enfrentan esta noche en el Coloso del Parque. Newell’s necesita recuperar terreno en Liga Profesional para atender luego su buen momento en Copa Sudamericana. Recibe a un Argentinos que ganó poco en las últimas fechas pero viene de obtener un triunfo resonante en Brasil por Copa Libertadores. Gabriel Heinze apuesta por la vuelta de la mayoría de los titulares para dejar atrás dos presentaciones de local sin victorias en el parque Independencia.

Newell’s (18 puntos) arrastra dos derrotas consecutivas en Liga Profesional que lo relegaron de los puestos de relevancia. Más preocupante fue la caída del pasado sábado ante Belgrano en Córdoba que la anterior, ante River en el Coloso. Frente al celeste el equipo de Heinze tropezó otra vez con su impotencia para ser un equipo agresivo. Intentó solo hacer pie en defensa y Belgrano lo superó a gusto en los 90 minutos, en una imagen que a Newell’s se le vio casi siempre en condición de visitante. Y de local sus números ya no lo alegran: empate con Central, caída con el puntero.

El martes la Lepra jugará en el parque Independencia ante Santos de Brasil en un juego trascendente para la pelea en Copa Sudamericana. Pero la urgencia por recomponer su presente en Liga Profesional lleva a Heinze a disponer esta noche de la mayoría de los titulares. A la vuelta de Juan Sforza se le agregará probablemente la de Bruno Pittón.

Argentinos (18), por su parte, viene de caer por goleada ante Gimnasia y Esgrima en La Paternal y ganó solo un partido de los últimos cuatro en el campeonato. Su presente en la tabla es el mismo que el de Newell’s pero en la Libertadores el equipo de Milito ganó sus dos encuentros, uno en Brasil, y lidera el grupo. El martes visitará a Liverpool de Uruguay pero el ténico recurre a una base de titulares para visitar el parque Independencia.

Las boleterías del Coloso venderán entradas desde las 13. Para socios habrá lugares desde los 1500 pesos y para no socios desde los 5 mil, dado que no se venderán generales no socio.

Newell’s: Hoyos; Mosquera, Velázquez, Ditta, Pittón; Sforza, Gómez, Ferreira; Sordo, Recalde, Aguirre. DT: Gabriel Heinze.

Argentinos: Lanzillota; Kevin Mac Allister, Torrén, Villalba; Cabrera, Redondo, Domínguez, Montiel; González Metilli; Nuss, Verón. DT: Gabriel Milito.

Árbitro: Luis Lobo Medina

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 19

TV: TNT Sports