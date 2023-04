Tras la clase magistral de Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata, funcionarios y dirigentes del Frente de Todos (FdT) respaldaron el discurso de la vicepresidenta y realizaron distintas interpretaciones acerca de su posible candidatura para las próximas elecciones. Desde los distintos espacios que conforman la coalición coincidieron, sin embargo, en considerarla como la "principal ordenadora de la interna" del espacio, a menos de dos meses del cierre de listas y con un panorama aun incierto en cuanto a quiénes serán los precandidatos.

"Hoy pudimos ver otra vez otro gesto de grandeza, de generosidad, donde ella comparte con los jóvenes y el resto de la sociedad su verdad relativa, su diagnóstico sobre cuáles son los problemas que tenemos que resolver", destacó el ministro del Interior Eduardo de Pedro minutos después del acto. Además, sostuvo que "una dirigente y una militante como Cristina va a seguir haciendo todo lo que tiene que hacer para que nuestra patria, para que nuestra sociedad y para que las familias argentinas puedan vivir mejor", en relación a la definición de CFK que afirmó que "ya di todo", frase que disparó las alarmas entre la militancia.



También retomó esa declaración el titular de Seguridad, Aníbal Fernández: "Que Cristina haya dicho que no tiene más para dar, debe ser cierto, lo que no significa que pueda rescatar un poquitito más y poderle poner más a este tema, seguramente a la hora de discutir estas candidaturas que tenemos hasta el 24 de junio". Fernández reconoció que "Cristina es el cuadro político más importante de la Argentina de los últimos 100 años" y señaló que "es una de los tres que va a formar parte de la discusión" sobre las candidaturas llegado el momento.

En tanto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, aseguró: "Cristina no se bajó ni se subió, al contrario la veo absolutamente comprometida". Para el dirigente, el de la vicepresidenta "no fue un discurso donde ella se corriera de la discusión sino que, por el contrario, se involucra de manera muy concreta". Y reflexionó acerca de la figura de Javier Milei, a quien CFK dedicó una parte de su alocución: "Creo que el crecimiento de él se debe más a un desfiguramiento dentro de nuestra fuerza política y una pérdida de representación del peronismo en su conjunto en esta última etapa, que a virtudes propias", indicó.

En esa línea, el diputado nacional Leopoldo Moreau contestó al principal slogan del movimiento libertario y afirmó que "fue Cristina quién enfrentó a la verdadera casta, los poderes reales de la Argentina". El legislador aseguró que "candidatos hay muchos, a esta altura más de los necesarios en todas las fuerzas políticas, pero estadista hay una sola". Y reconoció: "Estamos haciendo todos los esfuerzos hasta el último minuto para que sea candidata a presidenta de la Nación, no creo que se haya bajado ni subido a una candidatura". También la jefa de bloque de senadores bonaerense, Teresa García, planteó: "No sé si Cristina será candidata o no, pero sin duda creo que es la única ordenadora en el peronismo". "Definiciones no hubo, pero la estrategia política de fondo la va a seguir fijando ella", sostuvo la senadora provincial.

Por su parte, el senador nacional Oscar Parrilli, reconoció que "el 80 por ciento de nuestro espacio político quiere que Cristina sea candidata", pero advirtió que "hoy la realidad es que tenemos que tener claro que ella está proscripta porque tenemos una democracia mutilada". Por esta razón, alertó acerca de una eventual campaña contra la vicepresidenta en caso de presentarse: "No sería raro que esperen que Cristina sea candidata para hacer renacer otras causas judiciales y que se discuta eso y no un programa", destacó.



Para el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, en tanto, durante su discurso "Cristina no ha tomado definiciones políticas sino simplemente ha establecido una muy buena caracterización de los problemas existentes". El mandatario provincial afirmó que CFK es "la principal figura de nuestro espacio" y reconoció que "no quedó clara una definición política en su discurso, aunque dio insinuaciones sobre una decisión que cada uno lo puede interpretar del modo que quiera".

Mario Secco, intendente de Ensenada y anfitrión de las reuniones que se llevan a cabo en la localidad bonaerense para la organización de los plenarios de la militancia, insistió en que Cristina Kirchner es la "única garantía de cambiar el rumbo". El dirigente afirmó que "no hay plan B" dentro del FdT y aseveró que para que la vicepresidenta defina si será o no candidata "deben ordenarse los cuadros políticos". Asimismo, el titular de Acumar y presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, afirmó que "Cristina es la mejor candidata para un segundo capítulo del Frente porque garantiza la continuidad de un proyecto popular, no solamente para ganar una elección, sino también para construir un Gobierno que defienda los intereses de nuestro pueblo y enfrente a los grupos de poder".

Durante la inauguración de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner también participó el exministro de Educación y actual director del instituto, Nicolás Trotta, quien observó la ambigüedad que despertaron las declaraciones de la vicepresidenta: "No tomó una decisión, su mensaje muchos lo interpretan como que hay posibilidades y otros como que ha cerrado la puerta. Todos somos conscientes que de cara a nuestro frente político, Cristina es la figura que mayor adhesión y pasión genera", aseguró.