La senadora nacional Carolina Losada formalizó ayer su precandidatura a gobernadora por Unidos para Cambiar Santa Fe a través de un mensaje en redes sociales subido a las 19. "Les cuento que decidí ser precandidata para liderar un cambio porque me duele lo que pasa en la provincia", arranca, y promete: "Juntos vamos a dejar atrás el kirchnerismo", que va a "conformar un gabinete con los más capaces" y "liderar con el sentido común que tanto extrañamos en la política", que "no habrá privilegios" y que en su gobierno "no habrá nadie comprometido con la trama narcocriminal".