En época preelectoral, el mensaje de Omar Perotti ante la Legislatura fue la ocasión de dirigentes de la oposición para expresar sus diferencias, con una clara proyección. Tal fue el caso del diputado provincial radical Maximiliano Pullaro, de Unidos para Cambiar Santa Fe, quien consideró que “es la última etapa de un tremendo fracaso provincial y también nacional”. Para la también legisladora y precandidata del Partido Socialista dentro del mismo Frente de frentes, Clara García, el discurso del gobernador fue “tan largo como frío; propio de un hombre que termina su gestión, que se habló a sí mismo -y lo que es peor-, se engañó a sí mismo porque describió a una provincia de Santa Fe que no es tal. La falta de acompañamiento y de apoyo que se notó en el recinto dio cuenta de ello”.

Desde el Frente Amplio por la Soberanía, el diputado provincial Carlos del Frade también fue expresando sus críticas a través de la red social twitter. "Perotti señala la necesidad de mayor presencia federal en los barrios. En 2022 hubo 288 homicidios en el departamento Rosario cuando más fuerzas federales había. No es una relación mecánica. Más fuerzas federales no es igual a más seguridad", dijo el escritor y periodista de investigación, quien cuestionó que Perotti no estableciera "relación alguna entre puertos, armas, drogas y lavado de dinero. Es muy difícil tener más seguridad si no se habla de la circulación de dinero que generan los negocios mafiosos".

También Pullaro puso el eje en la seguridad. "El gobierno provincial nos deja retrocesos tremendos en Seguridad, con violencia, ausencia de análisis criminal, descontrol en el servicio penitenciario, incapacidad para ordenar a la policía en la calle que está liberada por las malas políticas, cárceles donde el delito se planifica con impunidad”, señaló. Y de paso, coló un discurso de campaña. "Somos una provincia grande, somos una potencia, pero no nos defendieron. Santa Fe genera en materia de exportación recursos por 19.163 millones de dólares, representando el 21,6% de las exportaciones del país. Tenemos un potencial extraordinario, sin embargo la improvisación, la falta de planes, de equipos técnicos y de coraje, nos llevaron a este lugar”, enfatizó.

También García acusó recibo de las críticas del gobernador a su antecesor, Miguel Lifschitz, fallecido el 9 de mayo de 2021 por covid-19. "Ya pasaron casi 4 años de gestión comentando la realidad, destruyendo lo que funcionaba, culpando al 'pasado' y esperando de brazos cruzados que Nación de respuesta. El gobierno de Perotti está llegando a su fin", resumió García y sentenció: "Fue un discurso sin autocrítica y sin ningún reconocimiento a los proyectos que aprobamos desde la Legislatura".