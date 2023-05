El gobierno de la provincia de Buenos Aires y los representantes sindicales del gremio docente mantuvieron una reunión con el objetivo de “readecuar” el acuerdo salarial vigente. Con índices inflacionarios que superaron lo previsto por ambas partes, la cláusula de revisión acordada antes del inicio de clases fue activada con antelación. “Es una situación muy complicada en lo económico y se tiene que dar respuesta de forma inmediata”, indicó a Buenos Aires/12 el titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel.

Durante el encuentro desarrollado en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, el sindicalismo propuso dos modificaciones: reemplazar el aumento del 10% previsto para mayo por el estipulado para julio, que es del 12%. De esta forma, se agregarían 2 puntos en lo inmediato, en tanto que el aumento correspondiente al mes de julio será evaluado en junio. “Vamos a mantener reuniones permanentes”, aseguró Baradel.

Por otro lado, y bajo la premisa expresada por los gremios de que los salarios deben estar por encima de la inflación, desde el Frente de Unidad Docente propusieron un aumento retroactivo al 1° de marzo para compensar el poder adquisitivo perdido contra una inflación que, en el acumulado del primer trimestre del año, ya superó los 20 puntos. “Esta semana tenemos que tener una respuesta”, sentenció Baradel.

Ambas medidas van de la mano bajo el pedido de revisión de los porcentajes firmados en febrero, cuando se habían acordado aumentos del 18% en marzo, del 10% en mayo y del 12% en julio, para alcanzar un incremento del 40% acumulado al promediar el año. El Ejecutivo provincial se comprometió también a reabrir la negociación en agosto.

La postura de los gremios que representan a los docentes bonaerenses fue expresada por sus autoridades la semana pasada cuando le solicitaron esta reunión al Ejecutivo provincial. “El fuerte incremento de precios debido a las condiciones inflacionarias de la economía está impactando con dureza en el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras docentes”, afirmaba la misiva. “Valoramos la convocatoria de la provincia que, de una semana a la otra, el primer día hábil fuimos convocados para readecuar el acuerdo salarial”, señaló Baradel. “Es un buen signo que sostiene la gestión de Kicillof”.

Los gremios instaron al Ministerio de Trabajo "a la pronta resolución de los acuerdos de licencias parentales, la aplicación del decreto 258" que regula el estatuto para el personal docente y también a avanzar con el Convenio Colectivo de Trabajo. Además, Roberto Baradel hizo hincapié en un reclamo de larga data: reglamentar el acuerdo sobre 'Prevención y erradicación, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso para trabajadores de la educación' en la Provincia. “Les dijimos que es urgente arribar al acuerdo que proteja a los docentes de situaciones de violencia”, sostuvo el delegado de SUTEBA, en coincidencia con la lectura de la cartera laboral respecto a las agresiones que muchas veces reciben los maestros por parte de alumnos y padres.

Desde la cartera encabezada por Walter Correa aseguraron que todas las demandas están siendo estudiadas y trabajadas con el objetivo de implementarlas. En relación a la cuestión salarial, el director provincial de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo, afirmó que todo lo planteado se analizará en conjunto con la cartera de Hacienda y Finanzas. "Esperamos tener la respuesta de la viabilidad económica de pedido", afirmó. Desde Trabajo consideraron que la labor interministerial de la gestión de Axel Kicillof es fundamental para que estos acuerdos tengan posibilidad de concretarse.

Asimismo, Lorenzo destacó otros avances en el encuentro con los sindicatos, como la devengación de impuesto a las ganancias en algunos ítems que componen el salario docente. "Se está evaluando la tabla, esperando definiciones de organismo de la Nación, pero sería retroactivo a enero del 2023", dijo y agregó que esta misma semana esperan tener definiciones.

Las licencias de cuidados para progenitores, conocidas como licencias parentales, están en un plano avanzado de análisis. El objetivo del ministerio es incorporar el beneficio que recibieron los empleados enmarcados en la Ley 10.430 y leyes especiales. "Pasamos de cuatro años de no definir nada a dos que hubo que encontrar definiciones en un escenario como la pandemia, donde hubo que repensar todo", analizó Juan Pablo Lorenzo. El funcionario aclaró que "no se le huye a la discusión" pero "siempre lleva tiempo la implementación de algunas medidas para que cuando haya cambio de gobierno las cosas estén bien hechas y no puedan dar marcha atrás jurídicamente".

Este miércoles a las 13 será el turno de los empleados estatales amparados por la Ley 10.430. Aún resta saber la fecha en que iniciarán sus negociaciones los trabajadores judiciales y de la salud, que también manifestaron sus respectivas solicitudes al gobierno de Axel Kicillof.