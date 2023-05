Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas durante la jornada por más de US$ 54,2 millones, dentro de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), con lo que se superaron los US$ 1.659 millones ingresados desde que entró en vigencia la medida.



A pesar del ingreso de dólares por parte del sector exportador, el Banco Central (BCRA) no pudo cerrar con saldo comprador y debió vender US$ 133 millones en la primera rueda del mes.



Por otro lado, el flujo de soja comercializada en el mercado de granos el último viernes se mantuvo en línea con el volumen negociado en sesiones anteriores. Durante la jornada del viernes se vendieron 197.246 toneladas toneladas de grano y así acumularon 2.127.384 toneladas desde que entró en vigencia la medida.