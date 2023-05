A cinco meses del asesinato del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, la causa no tiene avances significativos, por lo que sus hijos volvieron a marchar por las calles del centro de la capital. Esta vez, al pedido de Justicia de la familia Rojas se sumaron otras víctimas que decidieron acompañar y denunciar la “lentitud en el trabajo, e impericias de los investigadores del Poder Judicial de Catamarca".

Desde el Paseo General Navarro hasta la Catedral Basílica, caminaron en silencio los hijos de Rojas, de Karina Chazarreta -la mujer desaparecida desde el 11 de enero de 2023- familiares de Cristina Agüero -quien está en terapia intensiva desde hace un mes tras sufrir un arrebato-; también de Andrea Navarro - apuñalada por un vecino menor de edad en 2022- y Luciana Robles, sobreviviente de violencia de género.

Fernando Rojas, hijo del ministro asesinado, destacó que se hayan sumado cada vez más voces a marchar contra la Justicia de Catamarca: “A cinco meses de la muerte de mi papá, vengo acompañado por otras familias. Me conmociona la situación de varias. Venía escuchando las palabras de los chicos que pasan lo mismo que nosotros cuando suceden cosas o avances de la causa de cada uno, y tenemos que recurrir a los medios periodísticos para enterarnos, porque a quien corresponde informarnos que es la Justicia, no lo hace”, dijo.

“Siguen pasando cosas y la Justicia no cambia, siguen con sus procedimientos, protocolos, sus tiempos administrativos. No me gustaría que ninguno de quienes trabajan en la Justicia pase por lo que pasamos nosotros. Pero sí, que puedan entender la desesperación o el apuro de querer saber la verdad o llegar a la Justicia”.

Presente en la marcha el diputado Nacional Rubén Manzi, pidió “que se aclare lo que se tiene que aclarar, y es el accionar de las primeras horas (de los investigadores) que yo creo que esa es la clave. Nosotros solo somos acompañantes del pedido de Justicia de la familia. Lo que para mí está claro y cada vez más claro es que el haber abaratado la justicia poniendo a gente por lealtad política y no por capacidades, termina con casos como éstos”, dijo refiriéndose al fiscal en proceso de Jury, Laureano Palacios, quien había sido nombrado por el Gobernador Raúl Jalil, dos meses antes del homicidio, y actuó en el caso.

Declaraciones

En declaraciones a la prensa, el Gobernador de la provincia se refirió al crimen y dijo que “extrañó” a Rojas durante el acto del 1 de mayo en donde se abrieron las sesiones legislativas.

“La verdad es lo más importante” dijo y agregó: “Uno sintió la ausencia del ministro ayer. El Gobierno tiene la certeza de que el Poder Judicial está trabajando en la búsqueda de la verdad”.