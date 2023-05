El secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Mario "Paco" Manrique cuestionó el acto de ayer de la CGT y afirmó que la conducción de la central obrera "no es representativa" de los trabajadores.

En diálogo con AM750, Manrique explicó que no estuvo presente en el acto del Día del Trabajador que organizó la CGT este martes 2 de mayo porque "no está de acuerdo" con cómo se vienen haciendo las cosas. "No me gusta hacer del sindicalismo una actitud farandulera", dijo.

"Todos recitamos a Perón, pero a Perón no hay que recitarlo, hay que ponerlo en práctica. Decir que la CGT está unida y que ayer fue todo el movimiento obrero excepto algún sector que busca beneficios personales, es querer tapar el sol con una moneda", expresó.

"Si la CGT fuese realmente representativa, el acto se hubiese hecho en la calle. Si entiende que la situación social de los trabajadores es compleja, no hubiese discutido un salario básico universal de 90 mil pesos. Ahora tiene otra oportunidad de hablar por una canasta básica de 200 o 250 mil pesos", indicó.

Y agregó: "Un dirigente sindical no puede decir que, históricamente, el 1° de mayo el trabajador come un asado con su familia y el 2 festeja con el movimiento obrero. No sabe que no todos pueden comer asado un 1° de mayo".



"Para que esto termine, la política tiene que dejar de utilizar a los dirigentes sindicales y estos tienen que negarse a que los utilicen", concluyó.