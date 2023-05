Luego de la histórica goleada 5-1 ante Fluminense, todo River comenzó a sacar la calculadora para ver qué tanto se había complicado la clasificación para los octavos de final. La derrota, la segunda en tres partidos del grupo, y además la diferencia de gol, con un saldo de -4, dejaban al conjunto de Demichelis fuera de los puestos de clasificación y con cierta preocupación de cara a los últimos tres compromisos.

Sin embargo, las noticias desde Lima, con la victoria de Sporting Cristal 1-0 sobre The Strongest con un gol de Carlos Lora a nueve minutos del final, le devolvieron la tranquilidad, con la garantía de depender de sí mismo para avanzar en la zona.

Con tres encuentros disputados, River marcha último en el Grupo D, con tres puntos y -4 de diferencia de gol. Pero a partir del resultado del martes en Perú, The Strongest y Sporting Cristal tienen la misma cantidad de unidades, aunque los bolivianos quedaron segundos con 0 de diferencia y los peruanos se ubicaron terceros con -3. Fluminense es cómodo líder con puntaje ideal y +7 de diferencia.

Si bien el primer lugar del grupo parece complicado de lucharlo con Fluminense, para River no debería ser tan difícil asegurarse la segunda posición, con dos partidos como local ante los brasileños y ante The Strongest para cerrar la zona y una visita ante Sporting Cristal en la próxima fecha. Pero lo que sí es una certeza es que el margen de error se achicó y otra noche como la del martes en Río de Janeiro ya no será perdonada.