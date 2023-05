La credibilidad del candidato presidencial de Avanza La Libertad, Javier Milei, crece según las encuestas pero sigue en caída para el círculo rojo y los economistas que deberían abrazar sus ideas. "Tengo mi serias dudas del realismo de la propuesta de Milei aunque suene muy atractivo", sentenció Claudio Loser, economista argentino radicado en Estados Unidos y ex director para el Hemisferio Occidental del FMI.

Loser, quien respalda la idea de una brusca devaluación para solucionar la actualidad económica del país, señaló que él no cree en la dolarización y advirtió que países como Ecuardo y El Salvador, que han dolarizado su economía, "crecieron menos que la Argentina, a pesar de todo el lío que tuvo el país".

"Yo creo firmemente en el mercado, más que la intervención estatal. Pero dado que tengo muchos años de experiencia y de ensuciarme las manos no creo en el modelo puro de mercado. Tengo mi serias dudas del realismo de la propuesta de Milei aunque suene muy atractivo. Del dicho al hecho hay un gran trecho", sentenció Loser en diálogo con Radio con Vos.

Por otro lado, el ex director del FMI descartó que los funcionarios del organismos multilateral estén esperando un cambio de gobierno en octubre para volver a ayudar con fondos al país. "No creo que el fondo apoye al gobierno siguiente ya sea el PRO o Milei dándole más plata neta porque Argentina ya es el máximo deudor del organismo", señaló.

Las críticas de CFK

Loser había sido nombrado ayer por la vicepresidenta Cristina Kirchner en un tuit en el que respondió a las críticas respecto de la idea que ella dejó en su presentación del jueves en el Teatro Argentino respecto de atar los pagos al FMI a condiciones marcroeconómicas favorables.

El ex director del FMI dijo "estar de acuerdo" con la idea de contemplar las variables macroeconómicas en un acuerdo, pero fue crítico respecto de la comparación con el acuerdo alcanzado durante el gobierno de Néstor Kirchner.

"Ella estaba pensando en la época de su esposo, donde había una situación de superávit fiscal, que estaba causando el superávit comercial. Llegó ella al poder y se gastó todo y, a pesar de que había precios extraordinarios, no había superávit comercial porque el fiscal desapareció", defendió Loser la mirada ortodoxa que imparte el FMI.

"El comentario mío era técnico y no un comentario político. Creo que hay muchas cosas que hacer, pero esperar que suban los precios y no gastarse la plata es algo que parece que nosotros en Argentina no queremos hacer", dijo el economista argentino que vive hace 50 años en Estados Unidos.



En cuanto a la renegociación que está intentando el ministro de Economía, Sergio Massa, Loser coincidió con el otro ex director del FMI apuntado por Cristina, Alejandro Werner, al sostener que no cree que el FMI desembolse 10 mil millones de dólares como pretende el gobierno argentino, para cubrir la mitad de lo que se perderá en recaudación por exportaciones debido a la sequía.

Sin embargo, Loser fue más optimista respecto de conseguir "algún tipo de entendimiento respecto de los pagos de intereses. Podría usarse una facilidad, que es muy antigua en el fondo, por caída de exportaciones y problemas de sequía". "Le podrían dar algo, no lo escuchado por parte del FMI, pero me parecería que muy razonable teniendo en cuenta un problema fuera de control del gobierno argentino", sostuvo el economista.