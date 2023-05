Para el ciclo Arquitectura del saber hacer, hablemos de casos clínicos, partimos de la pregunta ¿si hay un saber hacer del analista y qué lo diferencia de los otros? Como analistas nos interrogamos por nuestra formación y los casos que nos conciernen. A diferencia de otras prácticas, el psicoanálisis reconoce la implicación del analista; no sostiene la ilusión de una neutralidad objetiva. Esto tiene consecuencias en la presentación de casos. Digamos que el caso incluye al analista, al deseo del analista y a su relación con el inconsciente.

Lacan en la Apertura de la Sección Clínica, breve texto del año 1977, establece cómo considerar la clínica psicoanalítica, no sólo interrogar al análisis, sino en interrogar a los analistas, de modo que éstos hagan saber lo que su práctica tiene de azarosa, y que justifique a Freud el haber existido.

Si la práctica tiene algo de azarosa, se tratará, como nos dice Miller, de olvidar lo que se aprendió y abrirse al otro –que llamamos paciente nunca visto- como inédito. Entonces se tratará de interpretar no desde el saber ya sabido, si bien nuestra práctica no es sin tener en cuenta lo conceptual.

Azarosa, en tanto el psicoanálisis no es una ciencia exacta. Y justamente esa esencia azarosa, lleva a Lacan a decir que la clínica es lo real en cuanto imposible de soportar.

Este imposible de soportar, hace que sea imposible enseñar la clínica. Pero sí lleva a querer hablar de la clínica de cada uno, a reflexionar sobre las dificultades, las preguntas que se plantean alrededor de orientarnos en la dirección de una cura.

¿Cómo extraer una enseñanza de estas conversaciones clínicas? ¿Es posible enseñar un saber hacer? ¿Es con el saber hacer del analista con su propio inconsciente que se llega a ser analista?

Lacan decía hagan como yo, no me imiten. “Soy un payaso sigan el ejemplo. ¡Y no me imiten!", en La tercera, Intervenciones y textos 2. Lo que Lacan nos dice es que lo sigamos pero oponiéndose a la repetición, a la imitación, la copia como modelo de la práctica analítica. Situar un "saber hacer" de cada analista practicante implica también la relación al inconsciente, al análisis de cada uno. De este modo, el caso clínico no se presenta solamente como un "hacer saber”.

El interés del psicoanálisis por el arte aparece desde el comienzo en Freud. Sabemos que el arte es un saber hacer distinto al saber hacer del analista. El psicoanálisis se sirve del arte, el arte siempre nos convoca a pensar en tanto es una brújula. De allí que decidimos llamar a estas conversaciones: Arquitectura del saber hacer. Hablemos de casos clínicos.

La arquitectura, es un arte y una técnica en la que se diseña, proyecta, y construye. Estas reuniones clínicas se apoyan sobre la idea de construir una conversación, que nos deje un saldo de un “poco de saber”, respecto a cómo operar en la actualidad en nuestra práctica. Al modo del arte del collage, que evoca la falta, donde todo no encaja.

“…De toda construcción ya sea la que hace el paciente, ya sea lo que el analista tiene del caso, lo que importa es lo que no entra en ella. De allí que nuestras construcciones tienen que ser lo bastante abiertas para ser no todas y permitir la sorpresa en la que lo nuevo puede surgir” escribió Enric Berenguer en la página 165 de Cómo se construye un caso? Seminario teórico y clínico. NED, publicado en Barcelona, en 2018.

No pretendemos casos impecables, sí queremos el fruto de una elaboración en la cual sea posible seguir las huellas que nos conduzcan a la lógica de cada caso. Elegimos como imagen del flyer la Casa Danzante de Praga. Arquitectura deconstructivista que no tiene un único molde ni una única verdad para crear una obra.

Tres ejes serán las carreteras de nuestras noches de encuentros, que comenzarán el 17 de mayo con "Variedad de las demandas actuales. Entrevistas preliminares" y seguirán el 21 de junio con "Las entradas en análisis. ¿Y la transferencia hoy?" para terminar el 20 de noviembre con "Diagnóstico diferencial. Entrevistas preliminares. ¿Cuál su uso?".

