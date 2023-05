El entrenador de la Selección argentina Sub 20, Javier Mascherano, aseguró este jueves que fue "crucial" la charla que tuvo con el técnico de la Mayor, Lionel Scaloni, para su continuidad al frente del equipo de cara al Mundial, donde el objetivo será "mejorar" y "jugar los siete partidos".

"Después del Sudamericano quise tomarme un tiempo para pensar muchas cosas, porque fue un golpe muy duro y un fracaso para nosotros. Quería darle la posibilidad a ellos de que vean cómo seguir con el proyecto y por eso quería dar un paso al costado. Fue crucial la charla que tuve con Scaloni en el predio de Ezeiza", expresó Mascherano en diálogo con D Sports Radio.

En ese sentido, el exvolante central expresó que su excompañero en la Selección le explicó las razones por las que quería que se mantuviera en su cargo: "Yo llegué a la Selección como entrenador por Scaloni. Tuvimos una charla y me mostraron los argumentos del por qué querían que yo siga".

Más allá de la continuidad, Mascherano explicó que necesita modificar algunos aspectos para mejorar tras la eliminación que sufrió el equipo en el Sudamericano. "Obviamente que algo hay que cambiar. Estamos analizando y trabajando para darles otro mensaje a los chicos. Tenemos la responsabilidad de ir preparándolos y mostrándoles lo que se van a encontrar en Europa", continuó el ex mediocampista central.

En cuanto a la lista de convocados, con varias ausencias importantes como las de Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte, Mascherano se mostró conforme con los jugadores que podrá contar y evitó cargar de responsabilidad a los futbolistas que no fueron cedidos: "Sabíamos la dificultad que teníamos con los jugadores de afuera y agradecemos con los que podemos contar. Los clubes europeos no tenían obligación y cuando es así, cada uno mira para su propia conveniencia".

"Los chicos que están en Europa se desvivían por venir a jugar el Mundial Sub 20. Todos hicieron el máximo esfuerzo. Son futbolistas de 18 años, tampoco podemos decirles que pateen todo para venir", agregó el entrenador, que analizó las chances que tendrá su equipo en el certamen mundial en el que será anfitrión. "La Selección argentina siempre tiene que ser protagonista. A veces siento que debemos ser más sencillos o pragmáticos e intentaremos encontrarle la vuelta a eso. El objetivo primario es mejorar, porque cambió mucho el plantel, y jugar los siete partidos", remarcó.

Por último, el "Jefecito" se refirió a la citación del lateral izquierdo de Boca Valentín Barco, que no participó del Sudamericano. En ese sentido, aclaró que no estuvo por una lesión y no porque en ese momento estaba en conflicto con su club por no haber renovado su contrato, como se rumoreaba en ese momento. "Lo tuvimos en el proceso, fue a L Alcudia con nosotros y fue la figura. Cuando volvió tuvo una lesión y no lo llevamos al Sudamericano por eso. No tenía la continuidad que queríamos".