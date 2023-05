Miguel Russo mantiene en duda la presencia de Walter Montoya para el partido del domingo que Central jugará con Platense. Ignacio Malcorra, en cambio, tiene muchas chances de volver al equipo el fin de semana. Pero habrá más variantes porque el canaya tiene suspendidos a los defensores Facundo Mallo y Damián Martínez.

Para recibir el domingo a las 14 a Platense la gran duda es la presencia de Montoya. El volante no entrenó ayer al ritmo de sus compañeros por el golpe que sufrió en el tobillo derecho el pasado domingo ante Talleres. Es el mismo pie en el que sufrió una lesión de ligamentos el año pasado y por eso Russo no está convencido en disponer del volante derecho si no se muestra en plenitud física. Malcorra, por su parte, no jugó con Talleres por un dolor en la cintura pero su evolución es buena y se espera su regreso al equipo el próximo fin de semana. Russo, además, hoy en ensayo de fútbol en Arroyo Seco deberá elegir los reemplazos para los suspendidos Mallo y Martínez, ambos por acumulación de amarillas. Los candidatos a ingresar son Juan Cruz Komar e Ismael Cortez.

Los socios agotaron las ubicaciones en las tribunas generales para el juego con Platense. Desde ayer en la web del club se ofrecen plateas socios a 4 mil pesos. Se requiere cuota de abril paga para acceder a la compra. El expendio hoy para no socios está sujeto a disponibilidad. El partido del domingo lo dirigirá Fernando Espinoza y lo televisará ESPN Premium.