Los turistas podrán pagar en el país con billeteras electrónicas a un tipo de cambio que tendrá como referencia los dólares financieros. Así lo informó este jueves el Banco Central. Se trata de una medida que busca incentivar la entrada de dólares de los turistas a través de los canales formales, y que previamente se había implementado para los pagos con tarjetas de no residentes en los comercios locales. A su vez, la autoridad monetaria anunció que las fintech que ofrecen cuentas virtuales (CVU) no podrán ofrecer negocios vinculados con las criptomonedas. Se trata de una regulación que ya estaba vigente para los bancos tradicionales.

“Los consumos de turistas extranjeros efectuados a través de billeteras electrónicas que impliquen un débito en sus cuentas bancarias o virtuales también se podrán liquidar a un tipo de cambio que tiene como referencia los dólares financieros. Esta norma entrará en vigor a partir de mañana (por hoy) e iguala el pago con QR de billeteras extranjeras a los realizados con tarjetas de débito y crédito”, detallaron en el Central.

Los operadores extranjeros de las billeteras electrónicas deberán alcanzar convenios con los administradores locales para poder trasladar a sus usuarios financieros el beneficio de realizar pagos con QR en los comercios de todo el país. Hasta el momento hay negociaciones avanzadas entre la brasileña PIX con las locales Modo y Mercado Pago.

Se mencionó además que hasta el momento ya venían beneficiándose con una lógica similar otras operaciones de servicios. Por ejemplo, los cobros de consumos efectuados por no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior. También los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes, incluyendo aquellos contratados a través de agencias mayoristas y minoristas de viajes y turismo del país. Y además los cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país por vía terrestre.

Por su parte, en el Central anunciaron una segunda regulación para limitar a los proveedores de servicios de pago locales que ofrecen cuentas virtuales la posibilidad de ofrecer negocios con criptomonedas. La medida va en línea con regulaciones que ya se habían implementado para los bancos, cuando intentaron empezar a ofrecer compra y venta de monedas digitales como bitcoin y ethereum desde sus plataformas de homebanking.

En cuanto a la jornada cambiaria, el Central realizó ventas en el mercado de cambios por 18 millones de dólares. En lo que va de mayo lleva vendidos 276 millones. Por su parte, se destacó que el dólar blue bajó 1 pesos a 468 pesos, mientras que el contado con liquidación terminó en un valor de 448 pesos, al disminuir 0,1 por ciento. Las acciones de la bolsa porteña marcaron un retroceso de 2,2 por ciento, al tiempo que los bonos en dólares subieron hasta 1,3 por ciento y el riesgo país cerró en 2568 unidades, marcando una baja de 1,6 por ciento.