La Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación otorgó prisión en suspenso a Fabricio Allione (29), un joven imputado por 6 hechos de violencia contra su ex esposa. Para la sobreviviente, "no existió Justicia" ya que sigue temiendo que estando él libre, la mate a ella y a sus hijos. Su abogada, Lucia Gribaudo destacó que se trata de la primera causa del departamento Andalgalá por violencia de género en llegar a debate, en un lugar en donde existe un promedio de “15 denuncias diarias”, con este agravante.

Allione llegó imputado por seis delitos agravados por violencia de género; lesiones, graves, lesiones leves, dos de amenazas y tres de incumplimiento de restricciones. Fue condenado sólo por 5 de los delitos, ya que uno de ellos estuvo mal instruido y debió ser absuelto. La pena que pidieron el fiscal de instrucción Miguel Mauvecín y la abogada de la sobreviviente, Lucía Gribaudo, fue de 3 años, con la diferencia de que uno pidió en suspenso por la falta de antecedentes penales y la querellante pidió prisión efectiva.

El condenado, además, deberá fijar domicilio en la provincia de La Rioja y tiene restricciones para no volver al departamento Andalgalá. Además deberá utilizar una pulsera dual de seguimiento durante dos años.

Lucy, la sobreviviente, quien había relatado anteriormente a Catamarca/12 la violencia de la que fue víctima, señaló esta vez que no está conforme con la condena. “Estoy totalmente desconcertada. Realmente vi la cara de la justicia. Fuimos a esperar una respuesta favorable para mí y para mis hijos. Fui con toda a esperanza de que ellos me fueran a dar una respuesta, pero encontré todo lo contrario. El fiscal creyó que no representa un peligro para mí y para mis hijos”, dijo

“No puedo asimilar la decisión. Sé que dentro de todo está condenado, pero nadie me da esa seguridad que esto no va a ocurrir más porque él ya quebrantó sus restricciones innumerables veces y ahora lo están dejando. Mis hijos y yo nos tendremos que encerrar ahí en el departamento Andalgalá”, manifestó angustiada.

Por su parte, Gribaudo explicó que si bien ella solicitó prisión efectiva, entiende que de haber sucedido Allione hubiese salido en libertad a los 8 meses, “sin ningún tipo de restricción”.

La abogada, manifestó la complejidades de las causas por violencia de género y aseguró que para ella esta condena fue ejemplar; “El fiscal mantuvo la acusación de todo menos por la desobediencia porque hubo falencias de la instrucción (del fiscal Martín Camps), quien pudo reforzar también los otros delitos por los que fue acusado pero no lo hizo. Además la Cámara condenó, aunque el cumplimiento de la pena sea en suspenso”.

Para la abogada, la condena, más allá de que no fue lo esperado en cuanto a la pena impuesta “Sin perjuicio de estas cuestiones, esta condena marcó un precedente y es que es el primer caso juzgado de violencia de género de Andalgalá. La primera causa elevada a juicio que tiene condena ya sea por una Cámara Penal o por Juzgado Correccional, es la primera en donde la Justicia se pronunció”, dijo.

De esta manera analizó que en Andalgalá “debe existir un promedio de 15 denuncias diarias por Violencia de género. Pero las causas se caen porque no las investigan. Se trata de un tema complejo, en donde las mujeres después de la denuncia van y piden levantar la denuncia y aunque es obligación del Estado seguir investigando, esas causas van a parar al final de lista y se terminan cayendo, o directamente no las investigan”, dijo

Además, fue crítica y dijo que las causas son investigadas como si todos los hechos fueran iguales. “El aparto justicia y el desgaste de investiga todo de la misma manera, más el espiral de violencia en el que están inmersas las denunciantes juegan en contra. Se deben hacer entrevistas psicológicas, contención, pero los casos se investigan como si fueran una serie, no deben ser investigados como si fuesen todos iguales, por eso pasa lo que pasa”, dijo.

Falencias

En Catamarca no existen datos precisos ni cuantificados de de cuántas denuncias por violencia de género son investigadas, llegan a debate u obtienen condena. Estos datos tampoco son cuantificados por departamento por lo que se desconoce esta realidad que podría servir para una mejor administración de justicia en una provincia muy cuestionada por no hacerlo.