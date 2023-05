Con el fuego de la música en su horizonte, Orquesta Utópica presenta su tercer disco, Cortafuego: cinco canciones y seis obras instrumentales originales, que dan cuenta de un nivel que crece mientras ratifica que es una de las formaciones tangueras de referencia. El espectáculo será esta noche, a las 20.30 en el Teatro del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río).

“Cortafuego es una metáfora que utilizamos o pensamos en relación a la música y la posibilidad que tenemos de decir cosas a través de ella. La orquesta es como un cable a tierra, y nos permite una conexión con la actualidad; en ese sentido, el disco y los tangos hablan mucho de las cosas que nos pasan en este presente, en esta ciudad y en sus calles, los personajes que se nombran son de acá y las historias nos atraviesan. Hay una realidad que no podemos desconocer y que se relaciona en varios sentidos con el fuego. Por un lado está el fuego de las islas, que ha sido largamente hablado por diferentes sectores y del cual formamos parte desde una posición política. También pensamos en el incendio de una forma más metafórica y relacionada con cómo atraviesa a buena parte de la sociedad. Cortafuego es un poco eso, en el sentido de que a veces el fuego se corta con fuego. Y porque es una apuesta a encontrar herramientas como la música, para sostener la vida, las ideas y los afectos, que son lo que nos mantiene en este presente, pese a la adversidad”, comenta la violoncellista Romina Vega Soto a Rosario/12.

Junto a Vega Soto, Orquesta Utópica completa su formación con Gustavo Di Giannantonio, Gabriela Cocilovo, Inés Dotto, Albertina Conde (violines), María Jesús Bonel (viola), Sebastián Jarupkin, Guido Gavazza, Martín Carr (bandoneones), Martín Tessa (guitarra), Federico Abelli (piano), Mariano Sayago (contrabajo), Sofía Maiorana y Mauro Cachorro González (cantores); a partir de los arreglos y dirección musical de Martín Tessa y Sebastián Jarupkin.

“La Orquesta Utópica es un lugar de pertenencia, podría decir que es casi como una familia. Ya estamos por cumplir 10 años y nos queremos mucho, no hay otra forma de sostener un proyecto independiente si no es por amor a la música y a las personas que lo componen. En lo personal me representa un gran logro, por todas las cositas que fuimos haciendo de un modo tangible, como los discos o los proyectos audiovisuales. Me representa mucha alegría y me siento un poco privilegiada de sostenerlo, porque en los tiempos que corren no cualquiera puede dedicarle tanto tiempo a un proyecto así, en donde la remuneración a veces no tiene relación con el trabajo que requiere, porque no se trata solamente de ensayar, sino de ponerle el cuerpo. Todos, de alguna manera, tenemos esta posibilidad en la Utópica, y eso me resulta un privilegio, además de ser satisfactorio, porque todo se ha conjugado a través de un lindo camino como el que estamos transitando”, continúa la música.

-Ahora con la forma de un tercer disco.

-Siempre decimos, un poco en chiste y en serio, que somos una orquesta que pasó por un gobierno como el de Macri, muy duro para la cultura, y que luego sobrevivió a la pandemia, donde si bien fue duro para todos, la cultura ya venía golpeada y la pandemia no hizo más que empeorar la situación. El disco se gestó durante la pandemia y lo que siguió después, y tiene un poco de esa intensidad de la vivencia. Nosotros hacemos tango nuevo, de compositores que están activos, y lo que se relata es desde la intensidad de estos años, desde las emociones e historias que atravesamos para llegar hasta acá.

-¿Cómo fue, en ese sentido, el proceso compositivo y creativo?

-La dinámica es la que ha tenido siempre la orquesta. Principalmente, quienes componen y arreglan son Sebastián Jarupkin y Martín Tessa. Además, quienes integramos la orquesta hemos decidido que los directores musicales sean ellos, encargados de orientar la interpretación. Por supuesto que al ser una orquesta de músicos profesionales, todos tenemos un aporte para hacer, pero ellos son quienes deciden el color musical.

-Aquí hay un equilibrio entre composiciones instrumentales y canciones.

-A diferencia del disco anterior –147 (2018)–, que estaba más bien relacionado con el tango canción, éste es más equilibrado, con cinco canciones y seis tangos instrumentales. Hay canciones de Guido (Gavazza), algo que para nosotros implicó una propuesta distinta a la que acostumbrábamos, y fue una apuesta nueva y fresca.

-Agregaron también la producción de un video clip animado, con una estética sorprendente.

-Realizamos la producción de 6 videos, a partir de un premio del FNA, sobre seis de las canciones y tangos del disco. Los estaremos estrenando a lo largo del primer semestre del año, y “Negro liso” es el primero, un video maravilloso de stop motion a cargo de Martín Gallo (stop motion, escultura, dirección de arte), con quien venimos trabajando desde 147, donde hizo el arte de tapa, la escenografía y objetos del escenario. En este disco hizo otro tanto. La realización audiovisual es de Ignacio Blaconá y la dirección es de Mariano Sayago.

En cuanto a la presentación de esta noche, Vega Soto adelanta que “vamos a tocar todo el disco, pero también algunos de los que decimos son los ‘grandes éxitos’ (risas). Quizás las ideas musicales que tenemos hoy nos representan otra cosa, porque la orquesta ya está más madura y asentada, pero es hermoso tocar música que a esta altura del partido sigue vigente y nos encanta. También sumaremos alguna joyita, todavía sin grabar, como sorpresa”.